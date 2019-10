Galatasaray 5 maç sonra taraftarını sevindirdi

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalardaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.

5. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Babel'in kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak auta gitti.

14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera, soluna uzanarak kurtardı.

20. dakika Yatabare'nin kendi yarı sahasından attığı ara pasta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Mert Hakan'ın şutunda açıyı daraltan Muslera, topu kurtardı. Uruguaylı kaleciden dönen topu alan Mert Hakan, yanındaki arkadaşı Fernando'ya pasını attı. Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Andone, Demir Grup Sivasspor yarı sahasının ortasında sol kanatta aldığı topla hızla kaleye doğru gitti. Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahasının sağında Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce kaleci, daha sonra önündeki savunma oyuncusunu çalımlayan Babel'in şutunda top defans oyuncusuna çarpıp kornere gitti.

41. dakikada Galatasaray, Appindangoye'nin ceza sahasında Andone'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. 42. dakikada Andone, kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı filelere göndererek, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Emre Mor'un pasıyla kale sahasının sağında meşin yuvarlakla buluşan Andone, topu kalecinin üzerinden aşırarak kaleye gönderdi. Kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı ve meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza yayının dışından çektiği sert şutta kaleci Samassa, üzerine gelen topu kurtardı.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi, topu kale sahasının içindeki Kone'ye çıkardı. Kone, uygun durumda topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Babel, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Babel'in uzak köşeye çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 3-1.

80. dakikada Andone, soldan ceza sahasına girerek sıfıra inip topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Emre Mor'un dokunduğu meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı tekrar 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada topa penaltı noktasının yanında dokunan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt, Donk'u şık bir çalımla geçerek ceza sahasına girdi ve topu penaltı noktasının önündeki Armin Derlek'e çıkardı. Derlek, müsait durumda topu üstten auta gönderdi.

Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İç sahada yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı 40 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte 32 galibiyet, 7 beraberlikle ligdeki mevcut en uzun süre iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle galibiyet sayısını 33'e çıkardı.

Sivasspor'a İstanbul'da yine puan vermedi

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a karşı sahasında oynadığı lig maçlarında puan kaybı yaşamadı.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14. lig maçını da Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakip filelere 35 gol gönderirken kalesinde sadece 12 gole izin verdi.

Andone golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Brighton & Hove Albion takımından kiraladığı Rumen santrfor, Demir Grup Sivasspor mücadelesinin 22. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 4. resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Andone, müsabakanın 43. dakikasında penaltıdan attığı golle de takımını 2-0 öne geçiren isim oldu.

Yenilmezlik serisinde 100. gol Andone'den

Florin Andone, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde attığı golle Galatasaray'ın 40 maçlık yenilmezlik serisindeki 100. golü kaydeden isim oldu.

Ligde Demir Grup Sivasspor müsabakasına kadar son 39 iç saha mücadelesinde mağlup olmayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 99 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin 40 maça çıkan iç saha yenilmezlik serisindeki 100. gol Andone'nin ayağından geldi.

Ömer Bayram derbide yok

Galatasaray'da Ömer Bayram ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Ligde bu karşılaşmaya kadar 3 sarı kartı bulunan Ömer, Demir Grup Sivasspor müsabakanın 78. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray, 27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Yunus Akgün bu sezon ilk kez süre aldı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon resmi maçlarda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon fırsat verdiği 19 yaşındaki Yunus, 83. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi.

Muslera'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, ilk 2 dakikada yaptığı 2 kurtarışla takımının geri düşmesini önledi.

Mücadelenin 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan şutunda soluna gelen topu uçarak çıkaran Muslera, 20. dakikada yine Mert Hakan'a karşı karşıya pozisyonda gol fırsatı vermedi.

Tribünde yaklaşık 35 bin taraftar

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor müsabakasını yaklaşık 35 bin taraftar tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı 34 bin 632 Galatasaray taraftarı takip etti.

Konuk takım Sivasspor'u ise kendilerine ayrılan yerde az sayıda taraftarı destekledi.

Bir grup taraftardan tepki

Bir grup Galatasaray taraftarı sarı-kırmızılı ekibi ıslıkla protesto etti.

Maçın ikinci yarısını 1 kişi fazla oynayan Galatasaray, Sivasspor'un 2 golüne engel olamadı ve zor anlar yaşadı.

Maç sonrası bazı taraftarlar takımlarına ıslıkla tepki gösterdi. Bazı taraftarlar da sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak destek verdi.

Sivasspor, ligde 5 maç sonra yenildi

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu.

Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Galatasaray karşılaşmasıyla Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivas temsilcisi 10 kişi kaldı

Demir Grup Sivasspor, neredeyse maçın ikinci devresini 10 kişi oynadı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında sarı kart gören Isaac Cofie, 48. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Demir Grup Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın içinde her şey vardı. Çok güzel pozisyonlar, kartlar, kaçan goller, penaltı vardı. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. 10 kişi kaldığımızda da sadece golü düşündük. Her zaman, her yerde içeride dışarıda galibiyeti ve golü düşünen bir takım oluşturdum. Bugün de bunu gösterdik. Galatasaray gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika oynamak kolay değil ama bunu iyi başardık. Net pozisyonlar bulduk ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Oyundan kopmayan, disiplini bırakmayan bir Sivasspor vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Maçın 48. dakikasında kırmızı kart gören Isaac Cofie'nin ikinci sarı kartının ağır karar olduğunu savunan Çalımbay, "Bize göre biraz ağır bir karardı. Oyuncumuz topa vuruyor ama düşerken rakibinin ayağına basıyor. Kasıtlı bir şey değildi. O kadar ağır kart göstermemesi gerekiyordu ama maalesef böyle bir karar verdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama son girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik buradan rahatlıkla puanla dönerdik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugünkü maçı diğerlerinden ayırabiliriz. Çünkü cuma günü keyifli bir maç oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. İki takım da oynama isteğinde olunca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bugün oyunun ritmi ve temposu zaman zaman yükseğe çıktı. 11'e 11 iken her şeyi doğru yaptık. İlk yarının sonuna kadar topa sahip olan, çabuk ve dikine oynayan, gerektiği zaman set için top çeviren ve pozisyonlar oluşturan bir takımdık. Özellikle kenarları etkili kullandığımızı düşünüyorum. Sonuçlandırma daha iyi olabilirdi. Özellikle geçiş oyunlarındaki başarımızı sonuçlandırmada o kadar yükseğe çekemedik. Böyle bir durumda hiçbir zaman 2 farklı geri düşen takım ümidini kaybetmez. Kırmak için o pozisyonları atacaksınız." ifadelerini kullandı.

Defansta hatalar yaparak gol yeme alışkanlıklarının olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Maç 3-2 bittikten sonra baktığımda zaten bazı oyuncularımızın özellikle gol yeme adına alışkanlığı var. Hataları fazla. Zorunlu değişiklikler, bu hataları da yaptırmış olabilir. Belhanda'nın 3 sarı kartı vardı, Emre Taşdemir'in ayağına kramp girdi. Ömer'i hiç sol beke koymak istemiyorum. Orta sahada da iyi oynuyor. Luyindama da sarı kartlıydı. Merkezde kaybedeceğimiz basit toplar başımıza iş açar. İlk yarıdaki bütün istatistiklerde öndeyiz. 10 saniyenin altında hemen topu kazanmışız. Ani ve şok baskılar beni sevindirdi. Son zamanlarda pek yaptığımız iş değildi. Üç puan almak ve oynama isteği beni memnun etti." diye konuştu.

"Forması sarı-kırmızı ise Galatasaraylı taraftarlardan 'yuh' beklemem"

Fatih Terim, taraftarların sarı-kırmızılı futbolculara tepki göstermesini beklemediğini söyledi.

Taraftarın kendilerinin en önemli itici gücü olduğunu aktaran Terim, "Üç puanı kazanmak -hele de cumadan kazanmak- çok önemli. Böyle bir atmosferde kazanmak daha da önemli. Son saniyede birçok puan kaybetmişsiniz. Seri kaleye geri pas yapsa, kızılacak bir şey yapsa da o anda taraftara ihtiyacımız var. Biz taraftarla iyi oynayabiliriz. Taraftar yanımızda olursa daha önemli işler yapabiliriz. Birkaç top kaybedince herhalde Seri'ye kızdılar. Tam orada taraftara ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

Puan kayıplarının telafisinin olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Yarın, belki 18 civarında en iyi opsiyonu bulmak için 50 tane pas yapacağız. Orada telaşa, paniğe götürmeyecek olan yine taraftar. Sabırla destekleyecek olan yine taraftar. En doğrusunu öyle görmüş. Üç puanı almak önemli bir şey. Sonra bunlar halledilir ama puan kaybının telafisi olmuyor. Sonuçta o Galatasaray'ın oyuncusu. Forması sarı-kırmızı ise Galatasaraylı taraftarlardan 'yuh' beklemem." diye konuştu.

"Andone'nin bugünkü performansından memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakada 2 gol atan Florin Andone'nin performansından memnun olduğunu söyledi.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun dönmesinin ardından çift santrforlu oyuna geçebileceğini dile getiren Terim, "Keşke 2-3 tane daha olsa da hepsini beraber oynatsak. Andone'nin bugünkü performansından memnunum. Onun adına da sevinçliyim. Keşke olsa da Real Madrid'e de çift santrfor oynasak. İnşallah Falcao da aramıza katılacak. Maçına göre tek veya çift santrfor oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Falcao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçından beri takımla antrenman yapamadığını dile getiren Fatih Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Falcao çok iyi karakterli bir oyuncu. Çok da oynamak istiyor ama maalesef PSG maçından sonra 17-18 gündür yok. Real Madrid'e kadar 20-22 gün antrenman yapmadığını düşünürsek zor görünüyor. Kendisiyle bugün konuştum. 'Ağrım var.' dedi. Yarına ve diğer güne bakacağız ama o da oynamak için uğraşıyor. Maalesef yapacağımız bir şey yok. İyice iyileşsin ki bize uzun süre faydalı olsun. Böyle maçlarda da oynamasını çok istiyorum ama ağrısı varsa yapacak bir şey yok. Galatasaray taraftarı tabii ki Falcao'yu ister. O da gelmeyi çok istedi. İnşallah güzel bir beraberlik olur, bundan sonrası sahada devam eder."