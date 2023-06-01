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2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Galatasaray rakiplerine büyük üstünlük kurdu

01 Haziran 2023, Perşembe 18:33
Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988 sezonundan itibaren oynanan 36 sezonda 16 kez şampiyon olan Galatasaray, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Türk futbolunda 1959'dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Galatasaray, tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-kırmızılıları 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 zaferle Beşiktaş, 7 şampiyonlukla Trabzonspor, birer şampiyonlukla da Bursaspor ve Medipol Başakşehir takip ediyor.

Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman teknik direktör Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesinin ardından büyük bir gelişim yaşanan Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

"Cimbom" şampiyonluk hasretini dindirdiği söz konusu sezonun hemen ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi.

Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde 16 kez ipi önde göğüsledi.

Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

Galatasaray için milat 1987

Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 37 sezonda ise 17 kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,5 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4 sezona kadar gelişti.

Dört sezon üst üste şampiyon oldu

Galatasaray, Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

"Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

Armasına üçüncü ve dördüncü yıldızı taktı

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer, Beşiktaş ve Trabzonspor da 1'er yıldız taktı göğsüne.

Bu arada Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 11'e, yıldız sayısı ise 2'ye çıktı.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takarken, dördüncü yıldızı alabilen tek takım konumunda.

Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Üç puanlı sistemin şampiyonları

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından 36 sezonunda ipi önde göğüsleyen takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 Fenerbahçe

1989-1990 Beşiktaş

1990-1991 Beşiktaş

1991-1992 Beşiktaş

1992-1993 Galatasaray

1993-1994 Galatasaray

1994-1995 Beşiktaş

1995-1996 Fenerbahçe

1996-1997 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1999-2000 Galatasaray

2000-2001 Fenerbahçe

2001-2002 Galatasaray

2002-2003 Beşiktaş

2003-2004 Fenerbahçe

2004-2005 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

2006-2007 Fenerbahçe

2007-2008 Galatasaray

2008-2009 Beşiktaş

2009-2010 Bursaspor

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Galatasaray

2012-2013 Galatasaray

2013-2014 Fenerbahçe

2014-2015 Galatasaray

2015-2016 Beşiktaş

2016-2017 Beşiktaş

2017-2018 Galatasaray

2018-2019 Galatasaray

2019-2020 Medipol Başakşehir

2020-2021 Beşiktaş

2021-2022 Trabzonspor

2022-2023 Galatasaray

AA

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