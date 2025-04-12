Galatasaray, Samsun'dan kayıpsız döndü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Karadeniz temsilcisini Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 yendi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

10. dakikada Samsunspor atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Önce orta sahayı gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

14. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in ceza sahası içinden sert şutunda Yunus Emre Çift'ten dönen top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

40. dakikada Muja'nın pasında Holse'nun ceza sahasında ayak koyduğu topu, kaleci Muslera kurtararak gole izin vermedi.

Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı köşe atışını Mertens kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top yine Ahmed Kutucu'nu önünde kaldı. Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk ikinci kez gole izin vermedi.

Galatasaray, maçı 2-0 kazandı.

Samsunspor'a karşı oynadığı son 8 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar karşısındaki son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı da kazandı.

Şampiyonlar Ligi elemelerini garantiledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı garantiledi.

Lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 yenerek puanını 74'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle farkı ise 23'e taşıdı. Sezonun geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin matematiksel olarak Galatasaray'ı geçme şansı kalmadı.

Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunan Galatasaray, sezonu ilk 2'de tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamayı garantiledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İkinci takım ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için eleme oynayacak.

Osimhen gollerine devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı.

Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasından sonra golleriyle takım arkadaşını aratmayan Osimhen, 47. dakikada Samsunspor karşısında takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Ligdeki 24. maçına çıkan Osimhen, toplamda 21 gole ulaştı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Yunus Akgün, ligde 3 ay sonra gol attı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Süper Lig'de 3 ay 7 gün sonra fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de son golünü 4 Ocak 2025'te Göztepe ile yapılan 18. hafta müsabakasında kaydeden Yunus, Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan isim oldu.

Diz sakatlığından yeni çıkan ve yavaş yavaş form tutan Yunus Akgün, bu süreçte forma giydiği 7 Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

Sallai, Bodrum FK maçında cezalı

Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, cezalı duruma düştü.

Reeder Samsunspor müsabakası öncesinde 7 sarı kartı görerek sınırda bulunan Sallai, 73. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen 27 yaşındaki futbolcu, 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Jakobs, 14 maç sonra süre aldı

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 14 resmi maçın ardından sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında forma giyen Jakobs, yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Bu süreçte 8 lig, üçer UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçına çıkamayan Jakobs, Samsunspor mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak yaklaşık 2,5 ay sonra bir resmi karşılaşmada süre buldu.

Samsunspor'un golü VAR'a takıldı

Ev sahibi ekibin 10. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Rick Van Drongelen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan Carlo Holse aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonda hakem Ozan Ergün gol kararı verdi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından Holse'nin ofsaytta olduğu belirlendi ve gol kararı iptal edildi.

Okan Buruk: "Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." dedi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, ligin üçüncü sırasındaki takımla zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Samsunspor'un iç saha performansının taraftarları ile birlikte iyi olduğuna işaret eden Buruk, "Maça rakibimiz gol ile başladı aslında. Ofsayt olması bizim için bir şanstı ama devamında rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız 2 golle ve oyun üstünlüğü ile buradan ayrılıyoruz. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen hafta içi Fenerbahçe'yi deplasmanda kupa maçında yenmiştik. Bugün de Samsunspor'u burada deplasmanda yenmek... Oyun kalitesi ve taktiksel olarak bence iki maçta da çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Samsunspor'un önemli eksikleri vardı, bunu da gözardı etmemek lazım. Hücumda da bence az ürettiler ama az üretmenin nedeni Galatasaray savunmasının bugün iyi işler yapmasıydı. Hem topa doğru sahip olduk hem rakibimizi biraz da kendi alanında tuttuk. Özellikle 1-0 sonrasında rakibimiz çok açılmadı. Yani defansif dizilişini çok kaybetmedi. Bize çok pozisyon vermediler ama kendileri de çok fazla pozisyona girmedi."

Samsunspor'un ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golüne değinen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Fenerbahçe maçında kendi düşüncemi aktarmıştım. Yarı otomatik ofsayt sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyordum. Bugünkünü görmedim. Kulübede gol olduktan hemen sonra laptopa baktığımda oradaki görüntü biraz önde gibi gözüküyordu. Çizilen çizgiyi görmedim açıkçası. Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Oyunun akış açısından da önemliydi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi. Bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz biliyorsunuz. Hemen sevkler başlıyor. O yüzden yani orada kırmızı çizgimiz var artık. En ufak şeyde sevk ediyorlar sizi. Marka değerini düşürdüğünüz için. Önemli bir marka değerimiz var. O anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir sevk oluyor. O yüzden bu konulara da yani ofsayt çizgisi, hakem.... Bunlar artık hep kırmızı çizgimiz."

"Allah'ın izniyle şampiyon olup 5. yıldızı takmak istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, "Burası zor bir deplasmandı, bunu biliyorduk. Samsunspor iyi işler yapıyor. Burada kazanmak çok önemliydi. Artık finale yaklaşıyoruz, mayıs da yaklaşıyor. Allah'ın izniyle şampiyon olup 5. yıldızı takmak istiyoruz." dedi.

Milli futbolcu, sağlık durumla ilgili soruyu, " Ağrılarım daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak da toparlamaya başladım. Takıma daha çok katlı sağlamak istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın yeni tesislerine taşınmasını da değerlendiren Yunus Akgün, Florya'da büyüdüğü için yeni tesisin kendisine farklı geldiğini, yeni tesise de bir şampiyonluk getirmek istediklerini dile getirdi.

Yunus Akgün, maçtaki gol sevinciyle ilgili olarak da "Apo abi ile Eren, milli takımda yapmıştı, hoşumuza gidiyordu. İnşallah daha çok gol atarsam bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuşu.

Kalan bütün maçların zor geçeceğini aktaran milli futbolcu, "Her maç zor artık, sona yaklaşıyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Thomas Reis: "Maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim"

Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, "İkinci golden sonra maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Gatatasaray'ı galibiyetten dolayı kutladı.

Maçı değerlendiren Reis, "İlk yarı şansız bir gol yedik. İyi defans yaptık. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının hemen başlarında basit bir pas hatasıyla gol yedik. İkinci golden sonra maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Son 3 haftada kötü sonuçlar aldıklarını belirten Reis, şunları kaydetti:

"Peş peşe kaybettiğimiz üçüncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var. Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. İkincisi de Van Drongelen'in gördüğü sarı kart öncesinde aldığı darbe yüzünden dudağı kanıyordu. Ama aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız."

"Bizim attığımız ofsayttan dönen birinci gol, Galatasaray'ın attığı ofsayttan dönmeyen ikinci gol var"

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, maçta Galatasaray'ın daha çok topa sahip olmasını beklediklerini, kendilerinin ise geçiş oyunuyla pozisyon bulmayı planladıklarını söyledi.

Maçın ilk bölümünün bekledikleri gibi geçtiğini, buldukları golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldığını hatırlatan Çapa, "Akabinde bulabileceğimiz pozisyonlar vardı. Son paslar, son tercihler her zaman doğru şekilde yapılmadı. Açıkçası Galatasaray'ın da çok fazla girdiği pozisyon yok. Sezon boyunca yan toplarda etkili olduğunu zaten biliyoruz. Bunlara önlem almaya çalışıldı. Maalesef bizim attığımız ofsayttan dönen birinci gol, Galatasaray'ın attığı ofsayttan dönmeyen ikinci gol var. Görüntülere baktığımızda çok ilginç. Birbirine çok yakın olan görüntülerden birinin VAR'dan dönüp ofsayt olması, diğerinin ise gol olarak sayılması biraz düşündürücü." diye konuştu.

Devre arası hakeme pozisyonu göstermesinin sorulması üzerine Çapa, "Hakemin orada yapacağı bir açıklama yok. Sonuçta onlar da VAR'dan gelen talimata göre hareket etmek zorundalar. Çünkü yan hakemin vermediği pozisyondan bahsediyoruz. Tamamen VAR'ın verdiği karardan bahsediyoruz. Bu şekilde olması üzücü. Sonuçta mağlup olabilirsiniz ama bizim attığımız gol, Galatasaray'ın attığı ikinci gol bizim açımızdan düşündürücü." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, "Hakkınızın yenildiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Bize gelen görüntüye göre veya yayıncı kuruluşun verdiği görüntüye göre ofsayt değil ama akşam bu işin uzmanlarından daha net şekilde duyacağız ve ona göre karar vereceğiz. Normalde bir pozisyon VAR'da 4-5 dakika incelenirken, buradaki pozisyonlarda kısa sürede karar verilmesi açıkçası biraz üzdü." yanıtını verdi.

"Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Tribünde güzel bir taraftar vardı. Ne yaptıysak Galatasaray'ı yenecek bir oyun sergileyemedik. Maça çok iyi başladık, güzel de bir gol bulduk. Bize göre hiç ofsayt değil. Nasıl bir çizgi çizdiler... Buz gibi golümüzü iptal ettiler. Ondan sonra çok istedik, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik sonra Galatasaray bir karambolde gol buldu." dedi.

İkinci yarıda oyunu dengelemek istediklerini ancak kalelerinde erken bir gol bulduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ondan sonra Samsunspor'un gücü bu kadar. Biz sezona başlarken hiç hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Lig üçüncülüğündeyiz. Yaklaşık 23 haftadır üçüncüyüz. Bu bir tesadüf değil. Ama bizim kadromuz çok dar. 3 tane sakatımız vardı, ikisi ilk 11 oyuncusuydu. Onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Sonuçta biz sonuna kadar Avrupa hayalimizi kovalayacağız. Bizim zaten ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş rakibimiz. Tek hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Şu an görünen Beşiktaş'a karşı çekişeceğiz, Eyüpspor'a çekeceğiz. Arkasından Başakşehir, Göztepe var. Yani bu köprünün altında çok sular akacağını görürüz. Bizi Avrupa'ya götürecek 2 takım var, Fenerbahçe ve Galatasaray. Çünkü ikisi de rakiplerimizle oynuyor."

"Bütün kredilerimizi bu maça kadar tüketmiştik"

Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un bu sezon ilk kez peş peşe 3 maç kaybettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim için tehlike çanları. Çünkü bütün kredilerimizi de bu maça kadar tüketmiştik. Bu maçta yeni bir beyaz sayfa açıp yeni bir başlangıç yapalım istedik. Ama biz çok istememize rağmen Galatasaray bizden daha fazla istemiş, daha fazla çalışmış. Sonuçta Galatasaray istediği 3 puanı aldı, onları tebrik ediyoruz. Artık önümüzde 2 tane deplasman var, Alanya ve Bodrum. Bu ikisi de çok zor maç, onlara bakacağız."

Karşılaşmada istedikleri performansı sergileyemediklerini aktaran Yıldırım, "Bu da Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Yani ligin birincisini yenmek kolay değilmiş. Biz denedik, çok istedik olmadı." ifadelerini kullandı.