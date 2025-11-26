Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.

11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57. dakikada Union Saint-Gilloise öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Florucz'un pasında Zorgane, çizgiden topu bekletmeden altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan David'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

74. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır yakın direkten meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza yayında önünde bulan Schoofs'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikada Sanchez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Sara'nın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Rodriguez topa çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Zorgane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodriguez'in şutunda, meşin yuvarlak çizgiye paralel bir şekilde taca çıktı.

Belçika ekibi, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Müsabakaya sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ile cezalı Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'dan yoksun çıkan Galatasaray, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 9 puanda kaldı.

İstanbul'a 3 puanla gelen Union SG ise ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Sahasında 33 maçı sonra yenildi

Galatasaray, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 34. resmi maçına çıktı.

Bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşayan Galatasaray, Union SG mağlubiyetiyle seriyi 34 maça uzatamadı.

"Devler Ligi"nde kazanma serisi sona erdi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

Sezona deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 5-1 yenilerek başlayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında sırasıyla iç sahada İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda ise Hollanda takımı Ajax'ı 3-0 yendi.

"Cimbom" beşinci haftada konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak galibiyet serisini sürdüremedi. Galatasaray, serisinin sona ermesiyle tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 galibiyet alma rekorunu kırma şansını da yitirdi.

Belçika takımlarına karşı yine kazanamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle yaptığı 9. müsabakada da galibiyet elde edemedi.

Tarihinde Union Saint-Gilloise ile ilk kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 9. randevudan da galibiyet çıkaramayarak Belçika temsilcileri karşısındaki kötü istatistiğini sonlandıramadı.

Galatasaray, Belçika takımlarıyla yaptığı 9 maçta sadece 5 gol atarken rakiplerinin 18 golüne engel olamadı.

Avrupa'da 14 maç sonra gol atamadı

Galatasaray, UEFA turnuvalarında 14 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı.

Son olarak geçen sezon İsviçre temsilcisi Young Boys'a iç sahada 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 Avrupa kupası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçından eli boş dönerken gol atma serisini de sürdüremedi.

Sara'nın şutu direkte patladı

Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Gabriel Sara ile gole çok yaklaştı.

Brezilyalı futbolcunun ceza yayı gerisinden sol ayağıyla çıkardığı sert şutta top kaleci Kjell Scherpen'i geçtikten sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Belçika temsilcisinde ise 40. dakikadaki kornerde stoper Ross Sykess'in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak oyun alanına geldi.

Arda Ünyay, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, kariyerde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon "Devler Ligi"nde yaptığı 4 maçta da kadroda olan ancak süre alamayan Arda, Union Saint-Gilloise müsabakasının 53. dakikasında Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi.

Genç stoper, mücadelenin 89. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Jakobs sekerek çıktı

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlanarak oyundan çıktı.

Ağrıları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Jakobs, Union Saint-Gilloise müsabakasına ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, 53. dakikada yerini Arda Ünyay'a bırakırken sekerek kenara geldi.

Okan Buruk, tek hamle yapabildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrosunun darlığı nedeniyle tek değişiklik yapabildi.

Karşılaşmaya sakat ve cezalı 8 önemli oyuncusundan yoksun çıkan Buruk, tek değişikliğini 53. dakikada sakatlanan Ismail Jakobs'un yerine genç stoper Arda Ünyay'ı alarak yaptı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde 2'si kaleci, 6'sı 18 ve altı yaşta olmak üzere 9 futbolcu bulunuyordu.

Sıradaki maç Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, bir sonraki sınavına Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Ligde 13. hafta sonunda 32 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda 1 Aralık Pazartesi günü yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu 11 ile daha iyisini yapabilirdik

İstanbul'dan galibiyetle ayrılan Belçika temsilcisini tebrik eden Buruk, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. İyi savunma yaptılar. Zaten savunma gücü yüksek bir takımdı. İkinci yarı buldukları gol sonrası savunmayı daha da güçlendirdiler. Kendi açımızdan baktığımızda ilk yarı oyuna daha iyi girebilir, daha üretken olabilirdik. Çok acele kararlar verdik, oyunu hızlandırdık. Maç öncesi oyuncularımdan sakin kalmalarını, tempoyu yükseltmememizi istedim. İlk yarıda çok baskı altındaki oyunculara paslar verdik, uzun toplar oynadık, aceleciydik. İkinci yarı bunu düzelttik, daha sakindik. Rakip kaleye daha çok gitmeye başlamıştık. En üzücü taraf ise yediğimiz golde ceza sahası içinde 9 oyuncumuzun olmasıydı. Herkes sadece topa odaklandı, rakipten çok alana koştu. Yediğimiz golle rakibimizi daha da güçlendirdik." diye konuştu.

Müsabakanın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'in yönetimini eleştiren tecrübeli teknik adam, Union Saint-Gilloise'lı futbolcu Promise David'e 51. dakikada kırmızı kart verilmesi gerektiğini iddia ederek, "Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kartı vermediği oyuncu golü attı. Onun dışında 4-5 kez herhangi tehlikeli bir sakatlık yokken oyunu durdurdu. İspanya'da hakemlerin yönetimleri çok gündeme geliyor. Bu akşam da İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Bu mağlubiyeti sadece hakeme ve eksiklere bağlamak istemiyorum. Bu 11 ile daha iyisini yapabilirdik. Kendi hatalarımızı gözden geçireceğiz ama hakemin çok kritik ve büyük bir hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu hata sonucunda hakemin kırmızı kart göstermediği oyuncu golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Benim için en kritik eksik Eren'di"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kadroda yer alamaya 8 futbolcusu arasında en kritik ismin Eren Elmalı olduğunu dile getirdi.

Üst üste gelen sakatlıklar sonrası kadro planlamasıyla ilgili eleştiri üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Orta sahada altı oyuncumuz vardı. Aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanması bizim için zorlu bir durum. Ancak bu hesaplayabileceğiniz bir şey değil. Yunus gibi çok kritik bir oyuncumuz yoktu. Osimhen, Singo ve Lemina'nın olmayışı çok önemli ama Yunus da bu tür rakipleri açabilecek oyuncu. Bunu Bodo/Glimt maçında Osimhen ile yapmışlardı. Yunus'un ve kapanan takımları açacak önemli oyuncularımızın bugün olmaması üretkenlik anlamında bizi zorladı. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz. Parasını siz ödüyorsunuz ama milli takımlar oyuncuları daha hor kullanıyor. Bu da takımları zorlayan unsurlardan biri. Milli takım çok önemli, buna saygı duyuyorum. Her oyuncu milli takımlarında yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Ancak dönüşteki sakatlıklar bizim işimizi zorlaştırdı."

Okan Buruk, en önemli eksiğin Eren Elmalı olduğuna değinerek, "Benim için en kritik eksik Eren'di. (Bahis soruşturması) Saygı duyuyorum ama doğru bir zamanlama mıydı? Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncumuz eksildi. Eren'in 5 sene önce yaptığı küçük bir hatadan dolayı Şampiyonlar Ligi maçında oynamaması Türk futbolu açısından da kritik oldu. Sadece sakatlıklar değil, bu tür bir şanssızlık yaşadık. En kritik bölgelerimizden biri sol bek. Ancak futbolun içinde bunlar var. Bunu devre arasında da telafi etmek zorundayız. Ondan önce de Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç daha oynayacağız. Şu an 9 puanımız var. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu maçlara tam kadro çıkarız." şeklinde görüş belirtti.

Yedek kulübesinden katkı alamayan Buruk, "Yedek kulübesinden oyuncu getirmek, maça etki etmek, iyi gitmeyen şeyi düzeltmek çok önemli. Bugün bunu sadece bir sakatlık sonrası yapabildim. Bu da beni zorladı. Bunu da hoca bahane üretiyor diye düşünmeyin. Bugünkü kadromuz daha iyisini yapabilirdi. Bunu da kendi içimizde düşünüp analiz etmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Osimhen, Yunus ve Lemina derbiye yetişebilir

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça yetişmesi muhtemel oyuncularla ilgili, "Fenerbahçe derbisine 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Aralık ayının sonlarında Afrika Uluslar Kupası'nın başlayacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Tam oyuncuları iyileştireceğiz ve oynatmaya başlayacağız ardından Afrika Kupası'na gidecekler. Bu da bizim için ayrı bir zorluk. Dört oyuncumuz Afrika Kupası'nda yer alabilir. Büyük ihtimalle ilk yarının son maçında Kasımpaşa karşısında bunlar olmayacak. Dönüşte de Avrupa maçlarına yetişeceklerini düşünüyoruz. Dört oyuncunun gitmesi bizim için zorlu olacak." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kadroya alınmayan Yusuf Demir'in durumu hakkında soru üzerine, "Yusuf, son maçın ardından dizinde ağrılar olduğunu söyledi. Bir sonraki gün antrenmana çıkmadı. Kontrolleri yapılıyor. Ağrılarından dolayı antrenmana çıkmadığı için kadroya almadım. İdari bir şey yok, farklı bir şey de yaşanmadı. Bir moral bozukluğu da üzerinde vardı. Kazımcan, kendisini hazır tuttu, çok çalıştı. Yusuf'un da yapacağı daha çok çalışmak ve oynamak için şans beklemek." diyerek sözlerini tamamladı.

İlkay Gündoğan: Beklemediğimiz bir skor ve performans oldu

Galatasaray futbolcularından İlkay Gündoğan, 1 Aralık Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'de çıkacakları Fenerbahçe derbisine odaklandıklarını belirtti.

İlkay Gündoğan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için üzücü bir akşam olduğunu kaydeden İlkay, "Beklemediğimiz bir skor ve performans oldu. İlk yarıya kötü başladık. Ritmimizi bulamadık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Fazla top kaybı ve pas hatası yaptık. Bu da bizim oyunumuzu bozdu. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Daha basit oynadık. Kalemizde golü gördük. İstemediğimiz bir skor oldu. Çok eksiklerimiz var. Bu bahane olmasın. Kendim de dahil olmak üzere ritmini bulamayan oyuncular var. Birkaç haftadır sahayı görmeyen oyuncular var. Eksik oyuncular da inşallah en kısa sürede geri döner. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi performans sergilememiz gerekiyor. Artık Fenerbahçe ile pazartesi günü oynayacağımız derbiye odaklanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Kadromuz şu anda çok dar"

Fiziksel durumuna değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bazı eksiklikler var. Bugün de bu belli oldu. Ben de istediğim performansı gösteremedim. Bu eksikleri en kısa sürede düzeltmeyi istiyorum. Biraz daha maç ritmine ihtiyacım var. En önemli nokta da bir daha sakatlanmamak. Kadromuz şu anda çok dar. Önümüzdeki maçlarda en azından 60-70, belki de 90 dakika oynamam gerekiyor. Bu durum 4-5 hafta sahalardan uzak duran bir oyuncu için riskli. O riskleri şu anda almamız gerekiyor. Yavaş yavaş ritmimi bulmam lazım. Daha iyi olmam lazım. Takım olarak pazartesi akşamı başka bir yüzümüzü göstermek istiyoruz. İyi bir performansla iyi bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe derbisine değinen İlkay, "Belki de futbolun güzelliği bu. Her maçın sonrası, diğer maçın öncesi oluyor. Böyle bir rakibe karşı, böyle bir skordan sonra derbiye motive olmamız lazım. Bu derbi, dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Bizim ve taraftarımız için önemli bir maç. İyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz, pazartesi akşamı oynayacağımız Fenerbahçe derbisi." dedi.