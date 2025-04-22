"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Maçın sürpriz misafiri kırmızı kart gördü

22 Nisan 2025, Salı 15:50
Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör maç sırasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem tarafından önce kırmızı kart gösterildi, sonra dışarı çıkarıldı.

Konya İkinci Amatör Küme C Grubunda Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda dün Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan maçta, ilginç bir olay yaşandı.

Müsabaka devam ettiği sırada 20. dakikada sahaya sahipsiz bir köpek girdi.

Sahada yatan köpeği görünce oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, ardından koşarak yanına gittiği köpeğe önce kırmızı kart gösterdi.

 

Hakem, köpeği oyun alanından uzaklaştıramayınca bir süre sevdi, bu sırada diğer görevliler de köpeği sahadan çıkarmaya çalıştı.

Hakem, tüm çabalara rağmen oyun alanı içerisinden çıkarılamayan köpeği kucakladı, sonra saha çizgilerinin dışına götürerek uzaklaşmasını sağladı.

Hakemin köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarması, tribünlerden alkış aldı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Katliam karşısında sessizlik uluslararası toplumun alnında bir lekedir

    Trump'ın Özel Temsilcisi: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olamayacak

    Trump barışı da paraya bağladı - "Altını olan kuralları koyar"

    Harvard öğrencilerinden Sullivan'a Gazze protestosu

    Lavrov: İslam dünyasıyla bizi çok şey birleştiriyor

    3 şehir ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

    41 ülkeden 200 sendikacı başkandan BM önünde dünyaya Gazze çağrısı: ''Artık somut adımlar istiyoruz''

    Dünyevîleşme deli gömleğidir

    “Türkiye genelinde bir adaletsizlik var”

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman

    Uyuşturucu tacirlerinin artmasına neden göz yumdunuz?

    Görme engellilere yapay zekâdan rehber

    Slovakyalı Magdalena Müslüman olarak “Zeynep” ismini aldı

    Hacı adaylarına verilen kurslar sürüyor

    Ahlaki değerler erozyona uğradı

    Kütahya-Simav'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Köylerdeki vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

    Siyasî tutukluluk hiç olmamalı

    Zeytin fidanlarına ilgi artıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman
    Genel

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB kriterleri ve dinimiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ey kardeş, kopma!
    Osman ZENGİN

    Bursa’da Nurun bayramı
    Cevher İLHAN

    İktidarın “erime süreci” paniği
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’u dikkatle ve sebatla okumalı
    Genel

    Dünyevîleşme deli gömleğidir
    Ahmet BATTAL

    TRT: İktidar ‘ifade’, muhalefet ‘iddia’ eder!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.