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8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Sorumlu kim olacak?

07 Mayıs 2020, Perşembe 23:34
TFF’NİN LİGLERİ 12 HAZİRAN’DA BAŞLATACAK KARARINI DEĞERLENDİREN KONYASPOR KULÜBÜ, YAŞANACAK OLUMSUZ BİR VAKADA DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ-MANEVİ SORUMLULUĞU KİMSENİN ÜSTLENMEK İSTEMEYECEĞİNE İŞARET ETTİ.

''Federasyonun protokolünün uygulanması mümkün değil''

İttifak Holding Konyaspor, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin, protokolde yer alan önerilerle ilgili ilk planda gereken tedbirlerin hassasiyetle alındığını bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler sonrası hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" değerlendirildi. Yaşanacak herhangi olumsuz bir vakada doğabilecek her türlü maddi manevi sorumluluğu kimsenin üstlenmek istemeyeceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Her fırsatta insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söylüyoruz ama ne yazık ki vakalar dünya genelinde etkisini devam ettirirken ekonomik argümanlara direnmeye çalışıyoruz. Pandemiden en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'da liglerin başlama tarihi için haziran-temmuz ayları işaret ediliyor. Türkiye'de ise 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Tüm gelişmelere ve risklere rağmen şartlar bizi maçların oynanmasına zorlayacak olursa her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız ve mümkün olan en üst düzeyde takımımızı maçlara hazır hale getirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ancak burada asıl kararı başkanlar, yöneticiler, idareciler değil, sahada kora kor mücadele eden teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler vermeli. Şayet ligler başlayacak maçlar oynanacaksa; bu durumda tüm oyuncu gurupları ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunmalı ve mutlaka futbolcular ikna edilmelidir."

ÇALIMBAY: LİGLERİ ÇOK ERKEN BAŞLATIYORLAR

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının çok yanlış olduğunu savundu. Çalımbay,Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirdi. Belirlenen tarihe tepki gösteren Çalımbay, şöyle konuştu: "Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Oyuncuların hazırlanması açısından da yanlış. Bazı oyuncular yurt dışında, başka şehirlerde. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. Yüzlerce sporcu ve görevliyi en temaslı oyunda bir araya getirmek en büyük yanlışlardan olacak. Biz oynamak, risksiz bir zamanda, en rahat dönemde ligimizi bitirmek istiyoruz. Birkaç vaka varken ligler iptal oldu şimdi vaka çok ama oynatmak istiyorlar, çok erken başlatıyorlar. Bunun sebebini anlayamıyorum."

HERKES KORKUYOR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Futbolcularımızın yüzde 80'i çok tedirgin, çok korkuyorlar, oynamak istemiyorlar, evlerinden çıkmak istemiyorlar" diye konuştu.

 

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