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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Süper Lig'de yeni tartışma: Yeni yabancı oyuncu kuralı

23 Ağustos 2021, Pazartesi 16:11
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda uygulanan 8+6 şeklindeki yeni yabancı oyuncu kuralı tartışılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yeni sezon öncesi aldığı karar gereği kulüpler, sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynatabiliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, yeni yabancı kuralını doğru bulmadığını belirtti.

Yalçın, "Batshuayi'yi oyuna alırken bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. Anlamsız bir kural. Madem oynatmayacaksın, niye yabancı oyuncu aldırıyorsun. Yazık değil mi bu ülkenin parasına?" ifadeleriyle yabancı oyuncu kuralını eleştirdi.

Taraftarlar ve yorumcular da özellikle oyuncu değişikliğinde teknik direktörlerin "hamle şansını" azalttığı gerekçesiyle yeni yabancı futbolcu kararına yönelik eleştirilerde bulundu.

Kural, sahada 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu getiriyor

TFF'nin aldığı söz konusu karar gereği, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüpleri kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Takımlar, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcuya yer verebiliyor.

Böylece takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Sahada aynı anda 8 yabancı futbolcuya görev veren teknik adamların, değişiklik sırasında oyuna yabancı futbolcu alacaksa bir başka yabancı futbolcuyu oyundan çıkarması gerekiyor.

2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

AA

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