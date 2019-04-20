"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Müjdelenen Peygamber: Hazret-i Muhammed (asm)

Süleyman KÖSMENE
20 Nisan 2019, Cumartesi
İsmail Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) önceki Peygamberler tarafından müjdelenmiş midir? Diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân da geçiyor mu?”

HAZRET-İ PEYGAMBER  (ASM) MÜJDELENMİŞTİR   

Bu gün, Peygamber Efendimiz’in (asm) doğumunun milâdî takvim üzerinden sene-i devriyesidir. Binler binler kez salât-ü selâm olsun. Âmin.

Peygamber Efendimiz (asm) kendisinden önce gelen peygamberler tarafından müjdelenmiştir. Bilhassa Tevrat ve İncil, gelecek ahir zaman peygamberinin (asm) haberlerine çokça yer vermiştir. 

Kur’ân’da, Hz. İsa’nın, kavmine şöyle dediği anlatılır: “Ey İsrâil oğulları! Ben, daha önce indirilen Tevrât’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed ismindeki bir Resûlü müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim.” 1

Peygamber Efendimiz’in (asm) Kur’ân’da geçen bazı meziyetleri şunlardır:

1- Peygamberliği umûmîdir, mesajı cihanşümuldur (evrenseldir). O (asm) bütün insanlara ve kıyâmete kadar gelecek bütün zamanlara gönderilmiştir:

“Biz seni insanlara Resûl olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.” 2, “Bu Kur’ân, sizi ve kıyâmete kadar onun ulaşacağı bütün insanları Allah’ın azabından sakındırmam için bana vahy olundu.” 3, “Ey insanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği peygamberim!”  4, “Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 5, “Biz seni insanların hepsine birden müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik.” 6

ULU’L-AZM OLMASI  

2- Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid olan Sevgili Peygamberimiz 7 (asm) ulu’l-azm’dir.

Cenab-ı Hak bütün peygamberlerden mîsak (yani zorluklar karşısında –tabir câizse- geri çekilmemeye, vazifeyi bırakmamaya ve tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getireceklerine dâir yemin) almıştır. Beş peygamberden ise mîsâk-ı galîz, yani çok ağır yemin almıştır. Bu peygamberlere ulû’l-azm peygamberler denir. 

Şu âyet bunu bildirir:

“Hani Biz Peygamberlerden ahid almıştık. Bilhassa Sen’den, Nuh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu Îsâ’dan Misak-ı Galiz (kuvvetli ahit) almıştık.” 8

3- Peygamberler arasında derece farkı vardır. Peygamber Efendimiz (asm) bu derecelerin en üstünündedir. Cenab-ı Hak buyurur ki: “Biz, kıssalarını zikrettiğimiz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Onlardan bazıları var ki, Allah onlara bizzat hitap buyurdu. Bazılarının da derecelerini yükseltti.” 9

4- Hazret-i İbrâhîm (as) ve Hazret-i İsmâil (as), Kâbe’nin temelini yükselttikleri sırada, Peygamber Efendimiz’in (asm) gelmesi için duâ etmiştir: “Rabbimiz! Neslimizden, onlara Senin âyetlerini okuyacak, kitâbını öğretecek, kâinâtın yaratılış sırlarını ve gâyesini bildirecek ve onları inkâr ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder.” 10

Dini Bütün Dinlere Üstün Olması

5- Peygamber Efendimiz (asm) Peygamberlerin sonuncusudur: “Muhammed, hiçbirinizin babası değildir. O Allah’ın Resulüdür ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” 11

6- Peygamber Efendimiz’in (asm) getirdiği din bütün dinlerden üstündür: “Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resûlünü hidâyet ve hak ile gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter.” 12

7- Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın en büyük âyetlerine şâhit oldu: “And olsun ki O, Rabb’inin âyetlerinden en büyüklerini gördü.” 13

8- Allah, Peygamber Efendimiz’in (asm) şânını yüceltmiş, O’na Kevser’i vermiş ve O’na Makam-ı Mahmûd’u vaad buyurmuştur: “Biz senin şânını yücelttik.” 14 “Biz sana Kevser’i verdik.” 15 “Ey Resûlüm! Gece vakti sana mahsus nafile bir ibâdet olarak Teheccüt namazı kıl. Umulur ki, Rabb’in Seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırır.” 16

Rabbim Resul-i Ekrem Eendimiz’in (asm) şefaatinden mahrum eylemesin. Âmin. 

Dipnotlar:

1- Saf Sûresi: 6. 2- Nisâ Sûresi: 79.  3- En’âm Sûresi: 19. 4- A’râf Sûresi: 158. 5- Enbiyâ Sûresi: 107. 6- Sebe’ Sûresi: 28. 7- Mektubat, s. 334. 8- Ahzab Sûresi: 7. 9- Bakara Sûresi: 253. 10- Bakara Sûresi: 129. 11- Ahzâb Sûresi: 40.  12- Fetih Sûresi: 28 (Ayrıca bakınız: Tevbe Sûresi: 33, Saf Sûresi: 9).  13- Necm Sûresi: 18. 14- İnşirah Sûresi: 4. 15- Kevser Sûresi: 1. 16- İsrâ Sûresi: 79.

Okunma Sayısı: 936
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.