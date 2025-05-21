Risale-i Nur’un esas vazifesi

Abdullah bey: “Risale-i Nur’un hizmet tanımı ve aşkın görevi nedir?”

Yirmi Sekizinci Ayette Tarihler

Bediüzzaman Risale-i Nur hizmetinin mehdiyet hizmeti olduğunu Birinci Şua’nın 28. Ayetinin tefsirinde doğrudan zikrediyor. Başka bir ifadeyle yirmi sekizinci ayet, mehdiyet mânâ ve hakikatiyle Risale-i Nur’un başını okşuyor.

Bu ayet şöyledir:

“Yüridûne ey-yutfiû nûralllahi biefvâhihim ve ye’be’llahü illâ ey’yütimme nûrahû velev kerihe’l-kâfirûn.” Meali: “Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.”1

Bediüzzaman bu ayeti cifir ilmiyle tahlil ediyor:

1-Şeddeli lamlar birer lam, şeddeli mim asıl kelimeden olduğundan iki mim sayılırsa buradan üç tarih çıkıyor:

a)1324 (1906) Bu tarih, Avrupa zalimlerinin, devlet-i İslâmiyenin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir su-i kast plânı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverlerinin hürriyeti ilan etmeye hazırlandıkları ve Risale-i Nur müellifinin Kur’ân nurunu muhafazaya çalıştığı tarihtir.

b)1334 (1916): Dâhilî ve haricî olayların ülkeyi Cumhuriyetin ilanına doğru götürdüğü ve Risale-i Nur’un ilk ve fidanlık eserlerinin yazılmaya devam edildiği tarihlerdir.

c)1354 (1935): Sevr Muahedesinin bir neticesi olarak, Kur’ân’ın zararına gayet ağır şeraitle kâfirane fikirleri icra etmek olan planların akim kalması için Risale-i Nur’un nuranî cüzleri ve fedakâr şakirtlerinin mukabeleye çalıştıkları tarihlerdir. Bu tarihler, ezanın Türkçeye çevirtilerek okunmasına karşılık Nur şakirtlerinin bu kâfirane faaliyete karşı mukabeleye çalıştıkları tarihlerdir.

Bir Mevlana Halid’e, Bir Risale-i Nur’a

2-Şeddeli mim bir sayılırsa buradan bir tarih çıkıyor: 1284 (1868):

Bu tarihte Avrupa kâfirleri devlet-i İslâmiyetin nurunu söndürmeye niyet ediyorlar. Bu tarihten on sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un doksanüç (1293) muharebe-i meş'umesiyle âlem-i İslâmın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler.

Mevlâna Hâlid'in (ks) şakirdleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu âyet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor.

‘Lam’lar ve ‘Mim’ Okunduğu Gibi İkişer Sayılsa

3-Şeddeli "lâmlar" ve "mim" aynen okunduğu gibi ikişer sayılsa 1393 (1973) tarihleri çıkıyor: Bediüzzaman’ın ifadesiyle bu tarihler ve sonrası: “Hazret-i Mehdi'nin şakirtlerinin zulümatı dağıttığı” tarihlerdir.2

Ayetin tarihlerle tahlili Bediüzzaman’a aittir. Mevlâna Halid (ks) 1200 senesinin müceddidi, yani 12. İmamı ve müceddidi3 sıfatıyla şakirtleriyle Rus’tan gelen zulümatı dağıtıyor, ondan yüz sene sonra başlayıp kıyamete kadar devam edecek zaman dilimi de, Hazret-i Mehdi’nin hizmet zamanı oluyor.

Bu dilimde de Hazret-i Mehdi’nin şakirtleri süfyanizmin zulümatını dağıtıyor.

Bilindiği gibi bu son tarihlerde, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi olan Nur Talebeleri “Risale-i Nur’un naşir-i efkârı” hizmet misyonuyla, “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” hizmet vizyonuyla, Yeni Asya ile meydana atılmışlar ve Risale-i Nur’un imanî, içtimaî ve siyasî meselelerdeki çizgisini bu gazete ile kamuoyuna duyurmak suretiyle, süfyanizmin dinî, içtimaî ve siyasî zulümatını dağıtmaya çalışmışlardır.

Nur Talebeleri bu nuranî istikrar çizgisini “Zübeyrî çizgi” unvanıyla o günden beri devam ettiriyorlar ve inşaallah kıyamete kadar da devam ettireceklerdir.

Dipnotlar:

1. Tevbe Suresi: 32

2. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 156.

3. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 30.