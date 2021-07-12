Bediüzzaman’ın hayatından tespitler-16: Bediüzzaman’ı Van’a gönderme teşebbüsleri

Sunuculuğunu Sertaç Lüser’in yaptığı Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler programında Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç, Bediüzzaman Said Nursi’nin İstanbul Hayatına değinmeye devam ediyor.

Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç; Bediüzzaman’ın hayatından tespitler serisinin bu bölümünde; - Bediüzzaman ve İhsan-ı Şahane

- Ermeni’nin evindeki münakaşa

- Bediüzzaman’ı Van’a gönderme teşebbüsleri

- Bediüzzaman’ın Tarassuthane’den çıkışı ve gelişen olaylar

- Bediüzzaman’a ayine olalım, gölge olmayalım başlıklarıyla ilgili konuştu.

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