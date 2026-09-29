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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Meteorolojiden fırtına uyarısı

29 Eylül 2026, Salı 14:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısında bulundu.

 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Ordu) bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Artvin) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın, sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Denizcilerin fırtına sebebiyle dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AA

Etiketler: Meteoroloji, fırtına, Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege
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