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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

İran ABD’nin cevabını bekliyor: Masada yalnızca Hürmüz var

29 Eylül 2026, Salı 09:27
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar üzerinden ABD’ye iletilen önerilere cevap beklediklerini belirterek, nükleer konuda taviz verilmediğini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı’na odaklandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katarlı arabulucular üzerinden ABD’ye sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, New York'ta basına açıklama yapan Erakçi, ABD ile arabulucular üzerinden devam eden mesaj alışverişine ilişkin bilgi verdi.

Arabulucu Katarlı yetkililerle dün bir araya geldiklerini belirten Erakçi, İran'ın şartlarının karşılanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulduğunu ve ABD'nin nihai cevabını beklediklerini ifade etti.

Erakçi, "Katar bu fikirleri ABD'ye sunacak ve yarına kadar bir yanıt umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum, bir cevap iletildikten sonra kararlar Tahran'da verilecek." dedi.

"Nükleer konusunda herhangi bir konuşma yapılmadı"

Uluslararası basında yer alan ve "İran'ın nükleer meselede tavizler vereceği" yönündeki haberleri reddeden Erakçi, "İran'ın pozisyonu hiç değişmedi, bu konuda (nükleer mesele) herhangi bir konuşma yapılmadı. Mevcut tartışmalar Hürmüz Boğazı ile ilgilidir." dedi.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

İran lideri Mücteba Hamaney'in şartları olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının bu şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu dile getiren Erakçi, “İran’ın şartları tamamen adil ve mantıklıdır. Eğer ABD’liler anlaşma taraftarı olduklarını iddia ediyor ya da barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını söylüyorlarsa biz o çözüm yolunu sunarız." ifadelerini kullandı.

Erakçi, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin aksine ülkesinin tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunulan şartların gayet açık olduğunu ve esneklik konusunda herhangi bir tartışma bulunmadığını söyledi.

İran'ın diplomasiye de savaşa da hazır olduğunu yineleyen Erakçi, "İran sürekli savaşa hazır ve onların eylemlerine askeri olarak karşılık veriyor. İran'ın söyleyecek sözleri var ve diplomasi alanında kendi mantığına uygun yol açıyor." dedi.

 

AA

Etiketler: İran, ABD, Hürmüz Boğazı, Abbas Erakçi, İran ABD görüşmeleri, İran ABD müzakereleri, Katar arabuluculuğu, Hürmüz Boğazı krizi, İran nükleer programı, nükleer müzakereler, İran nükleer anlaşması, Tahran, Washington
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