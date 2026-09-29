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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 şüpheli tutuklandı

29 Eylül 2026, Salı 11:46
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sının tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu belirlendi.

Başsavcılık, 33 şüphelinin 25 Eylül’de gözaltına alındığını, daha sonra 5 şüphelinin daha yakalandığını bildirdi.

Gözaltına alınan toplam 38 şüpheliden 36’sı tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 36 şüphelinin tamamının tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. (ANKA)

Etiketler: Muhsin Yazıcıoğlu, helikopter kazası, MİT, Organize Suçlar, BBP
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  • Toygar

    29.09.2026 12:31:48

    Geciken adalet konusunda şüphelerim var. Aradan neredeyse 20 yıla yakın zaman geçti. Adaletin tecellisini beklemek bu kadar uzarsa, bu saatten sonra gelecek adalet adalet değil, hesaplaşma olur!.. O da kimsenin işine yaramaz. Önce adil bir devlet kurumu işlemeli ki, vatandaş da ona göre ayağını uzatsın.

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