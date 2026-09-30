Elif Çakır: “Affını” isteme imkânı tanınmamalıydı

Karar yazarı Elif Çakır, Eski Aile Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın “affını” istemesinin ve bu talebin kabul edilmesinin yeterli olmadığını savunarak, fon krizinde adı geçen bir siyasetçiye “affını isteme” imkânı tanınmaması, doğrudan partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Çakır yazısında şunları yazdı: “İstifa etmek siyasette onurlu bir çıkış yoludur. Adı ciddi bir skandala karışan bir siyasetçi, gerçekten masum olduğuna inanıyorsa, makamına yapışmak yerine siyasî sorumluluk üstlenebilir; “Gerçekler bütünüyle ortaya çıkıncaya kadar görevimden çekiliyorum” diyebilir. Ya da kamuya zarar verdiği, görevini dikkatle yönetmediği, idarî bir başarısızlık ya da kamu güveni zedeleyen bir hadise ya da devleti zarara uğrattığı ortaya çıktığında, soruşturmanın önünü açmak için istifa edebilir. Ki bu 24 yıllık AK Parti iktidarında hiç işlemeyen bir mekanizma oldu. Ama fon skandalı affı kabul edilecek bir hadise değil, Fatma Betül Sayan Kaya isteyebilir de AK Parti’nin buna kapı açmaması gerekirdi.” Haber Merkezi

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