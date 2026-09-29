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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Hakemlere operasyon: MHK Başkanı gözaltında

29 Eylül 2026, Salı 09:46
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi, hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavlarına müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları inceleniyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Eylül sabahı operasyon düzenlendi. Operasyonun 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi. 

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK üyesi S.Ş., eski MHK üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve ofislerinde de adli aramalar gerçekleştirildi.

Hakem atamaları ve puanlamalar mercek altında

Soruşturmanın; hakem klasmanlarının oluşturulması, hakem görevlendirmeleri, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar üzerine yürütüldüğü açıklandı. Güncel haberlerde soruşturma kapsamında “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarının da bulunduğu aktarılıyor. 

Gürlek, sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin ise tarafsız ve şeffaf biçimde yürütülmesinin futbola duyulan güven açısından temel önemde olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmanın sürdürüleceğini ifade etti.

Haber Merkezi

Etiketler: MHK, Ferhat Gündoğdu, MHK operasyonu, hakem operasyonu, TFF, hakem soruşturması, gözaltı, Türk futbolu, Akın Gürlek
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