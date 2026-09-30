10 yıl önce 40 litre alıyorduk

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, düzenlediği basın toplantısında, Tarım Kanunu’nun 21. maddesi gereği çiftçiye gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 1’inin destekleme primi olarak verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Pamuk, şeker pancarı ve zeytinyağının stratejik ürünler olduğunu savunan Bülbül, bu ürünlerin üretiminde çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi. Süleyman Demirel döneminde azot fabrikalarının zarar etse dahi çiftçiye ucuz gübre sağlamak amacıyla işletildiğini anlatan Bülbül, şeker fabrikalarının kapatıldığını, ürünün tarlada kaldığını, çiftçinin zor durumda bırakıldığını ifade etti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışı hatırlatan Bülbül, “10 yıl önce 100 lirayla 40 litre mazot alıyorduk. Şimdi 100 lirayla 1 litre mazot alamıyoruz. Geçen gün indirim yapmışlar, 6 lira. Bu çiftçi nasıl üretecek?” dedi. Yozgat - Anka

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