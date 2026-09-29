Nepal'deki çığda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda meydana gelen çığda ölenlerin sayısının 4'e çıktığı, devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle 1500 kişinin evlerinden ayrıldığı bildirildi.

Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığda can verenlerin sayısının 4'e çıktığı ve kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, ekiplerin 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ve böylece ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini belirtti. Ayrıca yetkililer, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ÇIĞ MEYDANA GELEN DAĞ ÇİN SINIRINDA

Yetkililer, 27 Eylül'de yoğun sağanak ve karın ardından ülkenin Çin sınırında yer alan, 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü açıklamıştı. Kayıplar arasında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğunu açıklayan yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirmişti.

EVLER HASAR GÖRDÜ, HAYVANLAR TELEF OLDU

Öte yandan, Nepal'de 24 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışlar, ülkenin batı ve güney-orta kesimlerinde sel ve heyelanlara yol açtı. En az 21 kişinin can verdiğini aktaran yetkililer, 179 evin tamamen, 26 evin ise kısmen hasar gördüğünü ve en az 1500 kişinin evlerinden ayrıldığını açıkladı. Ayrıca, hayvanların telef olduğu, ulaşımda kesintilerin meydana geldiği ve devlet dairelerinin hasar gördüğü kaydedildi.