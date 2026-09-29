"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

29 Eylül 2026, Salı 19:40
Azerbaycan'da hayata geçirilen başörtü yasağı sonrası okullara gelen öğrenciler, kapıdan alınmadı. Öğrencilerin üzgün bir şekilde ağlayarak okul kapısından geri döndüğü görüldü. Bu görüntüler dünyada gündem olurken Aliyev yönetimi büyük tepki çekti.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarına “genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan” unsurların yasaklanmasını öngören düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, başörtülü kız öğrencilerin okula giremedikleri ve ağlayarak uzaklaştıkları görüldü. Başbakan Ali Asadov’un imzasıyla 21 Eylül 2026’da yayımlanan 309 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, devlet okullarında uygulanan kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Okullardaki yeni kıyafet kararının hukuki zemini Temmuz ayında yapılan kanun değişikliğine dayanıyor. Azerbaycan’da 7 Temmuz 2026 tarihli 434-VIIQD sayılı kanunla “Genel Eğitim Hakkında Kanun”a “millilik ve laiklik” ilkesi eklendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düzenlemeyi 22 Temmuz’da yürürlüğe koyarken Bakanlar Kurulu’na öğrenci ve öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin kuralları yeni yasaya uygun hale getirme görevi verdi. 21 Eylül’de çıkarılan 309 sayılı karar da bu düzenlemenin ardından geldi.

Haber Merkezi

Etiketler: Azerbaycan, başörtüsü, başörtülü öğrenciler, okul kıyafeti, eğitim, laiklik, devlet okulları, Ali Asadov, İlham Aliyev, Bakanlar Kurulu, eğitim yönetmeliği, öğrenci kıyafetleri, Azerbaycan eğitim sistemi, laiklik ilkesi, Genel Eğitim Hakkında Kanun
Okunma Sayısı: 541
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karşımızda bir yangın var

    Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

    Bediüzzaman Sempozyumu’nda dünya krizlerine çözüm aranacak

    Mutfakta alarm

    Millet yolsuzlukla mücadele bekliyor

    Netanyahu, işgalci İsraillileri savundu

    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    Nepal'deki çığda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

    TİHEK'ten "Gazze'ye duyarlılık" çağrısı

    Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 şüpheli tutuklandı

    Hakemlere operasyon: MHK Başkanı gözaltında

    İran ABD’nin cevabını bekliyor: Masada yalnızca Hürmüz var

    Mescid-i Aksa’ya saldırı ateşle oynamaktır

    İran: ABD’nin hatası olur

    Nükleer görüşmelerden zor olacak

    YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’a: Haberin var mı, yok mu?

    Fon krizinde Şikayetvar’a başvuru yağdı: ‘Devlet güvencesi var’ diyerek yönlendirdiler

    Fonzededen af dileyen kimse yok

    Soygun düzeni sona ermeli - SPK’ya kim görev yaptırmadı?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fon krizinde Şikayetvar’a başvuru yağdı: ‘Devlet güvencesi var’ diyerek yönlendirdiler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’a: Haberin var mı, yok mu?
    Genel

    Eşel Mobil kalkıyor - İktidar enflasyon artışını göze aldı
    Genel

    Soygun düzeni sona ermeli - SPK’ya kim görev yaptırmadı?
    Genel

    Böyle mi hesap verecekler?
    Genel

    Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak: SPK bir saatte ortaya çıkarabilir
    Genel

    Nükleer görüşmelerden zor olacak
    Genel

    Fonzededen af dileyen kimse yok
    Genel

    Mescid-i Aksa’ya saldırı ateşle oynamaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.