Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

Azerbaycan'da hayata geçirilen başörtü yasağı sonrası okullara gelen öğrenciler, kapıdan alınmadı. Öğrencilerin üzgün bir şekilde ağlayarak okul kapısından geri döndüğü görüldü. Bu görüntüler dünyada gündem olurken Aliyev yönetimi büyük tepki çekti.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarına “genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan” unsurların yasaklanmasını öngören düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, başörtülü kız öğrencilerin okula giremedikleri ve ağlayarak uzaklaştıkları görüldü. Başbakan Ali Asadov’un imzasıyla 21 Eylül 2026’da yayımlanan 309 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, devlet okullarında uygulanan kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Okullardaki yeni kıyafet kararının hukuki zemini Temmuz ayında yapılan kanun değişikliğine dayanıyor. Azerbaycan’da 7 Temmuz 2026 tarihli 434-VIIQD sayılı kanunla “Genel Eğitim Hakkında Kanun”a “millilik ve laiklik” ilkesi eklendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düzenlemeyi 22 Temmuz’da yürürlüğe koyarken Bakanlar Kurulu’na öğrenci ve öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin kuralları yeni yasaya uygun hale getirme görevi verdi. 21 Eylül’de çıkarılan 309 sayılı karar da bu düzenlemenin ardından geldi. Haber Merkezi

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