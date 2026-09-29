Millet yolsuzlukla mücadele bekliyor

Fon kriziyle birlikte yolsuzluk tartışmaları büyürken, siyaset ve sivil toplumdan mal varlıklarının araştırılması, siyasi bağlantı iddialarının incelenmesi ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele süreci başlatılması çağrıları geldi.

Mehmet Kara - Ankara

Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken, kamuoyuna yansıyan siyasi bağlantı ve mal varlığı iddiaları yolsuzlukla mücadele tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, İNOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, farklı yönlerden kapsamlı inceleme ve soruşturma çağrısında bulundu.

“Son 25 yılın mal varlıkları araştırılsın”

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon krizinin yalnızca belirli siyasi isimlerle sınırlı tutulmaması gerektiğini, son 25 yılda görev yapan seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin, siyasilerin, medya sahipleri ve çalışanlarının mal varlıklarının incelenmesi çağrısında bulundu. Ekmen yaptığı açıklamada, "Son 25 yılda bütün partiler açısından seçilmişler, atanmış bürokratlar, Cumhurbaşkanlığı üst kurul üyeleri ve danışmanları, medya mensupları, yargı mensupları ile kritik dosyalara bakan hakim ve savcılar ve yakınları, mal varlıklarındaki olağan dışı artışı izah etsinler. İzah edilemeyen mal varlıkları, ceza soruşturmasına konu edilemese bile kamulaştırılsın, bu konuda özel yasa çıkarılsın” dedi.

Ahtapotun kolları siyasete uzanıyor

Ekmen, "Sadece AK Parti değil, MHP, CHP, YENİ Parti, İYİ Parti herkes için kapsamlı bir tarama yapılsın. Biz o zaman işte 'Türkiye’de bir Temiz Eller operasyonu yapılıyor, safralarını dışarıya atıyor ve gerçekten yeni bir sayfa açılıyor' diyebilelim” diye konuştu. Fon krizinde bazı siyasi isimlerle ilgili iddialar konusunda da Ekmen, "Bir siyasi ağ olduğu kesin. Bir Bakan Yardımcısının eşi görev alıyorsa, Cumhurbaşkanı Akademik Kurul Üyesi, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı yönetim kurulunda görev alıyorsa, AK Parti’de görev almış kişiler ve birinci derece yakınları, yanı sıra bir bakan yardımcısının damadı ve bir BDDK üyesinin oğlu buralarda görev alıyorsa o zaman bu ahtapotun kollarının çok daha büyük olduğunu kabul etmemiz lazım" diye konuştu.

Seferberlik başlatılsın

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye gündemini sarsan fon skandalı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar münferit olay değil, sistematik bir çürümedir, kamuoyuna yansıyan skandallar devede kulak bile değildir! Artık “Biz temiziz, asıl onlar hırsız” yalanları tutmaz, hepiniz aynısınız. Yolsuzluğun partisi yoktur! Rüşvetin ideolojisi yoktur! Hırsızlığın mahallesi yoktur!” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Gürkan Avcı, “Siz bu milletin en yüksek makamı iradesini temsil ediyorsunuz. Bugün size düşen, sıradan bir siyasi açıklama ve hamle değil, tarihi bir milli vazifedir. Yolsuzlukla mücadele seferberliğini başlatın. Ama gerçek bir seferberlik. Göstermelik değil, seçim malzemesi değil, “bizimkiler hariç” diye başlayan bir arınma değil” dedi.

Emir hangi büyük yerden geldi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu da fon krizi soruşturmasında dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Dondurduğunuz mal varlıklarını, bir günde ne değişti de hemen apar topar serbest bıraktınız? Emir hangi büyük yerden geldi? Vatandaşın hesabındaki üç kuruşluk hareketi bile mercek altına alırken, milyarlarca liralık hareketlere aynı hassasiyeti neden göstermiyorsunuz?” dedi.

Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hadi yemeye, yutmaya, çalmaya, çırpmaya, talana, ranta doymadınız. Onu anladık. Yahu Allah aşkına; milletin aklıyla alay etmeye niye doymuyorsunuz? Bu ülkede, sıradan vatandaşın cebindeki üç kuruşun bile hesabını soran siz değil misiniz? Helalinden kazanan esnafın kestiği fişi bile tilki gibi takip eden siz değil misiniz? Etliye sütlüye karışmayan insanlarımızın bile banka hesabındaki üç kuruşluk hareketleri takip etmiyor musunuz? Verginin bir günü gecikse vatandaşın kapısına dayanan, haciz koyan, icra kapılarında süründüren de siz değil misiniz? Peki soruyorum; milyonlarca, milyarlarca liralık para hareketleri söz konusu olduğunda neredesiniz?”