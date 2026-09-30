“SPK, Borsa İstanbul ve BDDK yönetimleri değişsin”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, finansal piyasalarda güvenin yeniden sağlanması için SPK, Borsa İstanbul ve BDDK’nın üst yönetimlerinde değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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Uysal, “Toplumsal vicdanda ve finansal piyasalardan başlayarak tüm ekonomide yapılan usulsüzlük ve kravatlı soygun ile ilgili topluma güven verilmesi için topyekûn SPK, Borsa İstanbul, BDDK’dan başlayarak üst yönetimlerin yeni isimlerden oluşacağı kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi.

Sistemi düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumlardaki bağlantılar üzerinden içeriden bilgi alındığını öne süren Uysal, “Birileri ‘hakem’ vasfındaki kuruluşlardaki bağlantılarını kullanarak içeriden bilgi alıyor, vatandaşın rızkını kimi hisselerde topluyor, sonra bu hisseleri satıp vatandaşın helal rızkını kendine transfer ediyor” ifadelerini kullandı. Uysal, bazı bürokratlar ve düzenleyici kurum yetkilileriyle ilişkili isimlere dikkat çekerek, “Siyasî, bürokratik sistemde oluşan ahbap-çavuş ilişkilerinin sebebiyet verdiği bir yozlaşma ve güvenlik açığı çok net” dedi.