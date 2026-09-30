Şimdi de Aksa’da dans etti!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin Sukot Bayramı’nın üçüncü gününde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’nın avlularına giren yerleşimcilerle dans etti.

Görüntüler tepki çekerken, Kudüs Valiliği yaşananları Mescid-i Aksa’daki tarihî ve hukukî statükoya yönelik yeni bir ihlal olarak nitelendirdi. Valiliğin açıklamasında, Yahudi bayramı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin, kentin Eski Şehir bölgesindeki Ömer Mescidi ve Süryani Ortodoks Manastırı’nın kapılarını da kapattığı ifade edildi. Valilik, gün boyunca yaklaşık 1271 yerleşimcinin külliyeye girdiğini bildirdi. AA

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