Emekli deniz piyadesi Joseph: Netanyahu hesap vermeli

ABD'de emekli deniz piyadesi Joslin Joseph, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim saldırılarını engellemediği için "hesap vermesi" gerektiğini belirtti.

Netanyahu dipte

Soykırımcıya görülmemiş protesto

ABD'li askeri uzman Joseph, The Hill haber sitesi için kaleme aldığı yazıda 7 Ekim saldırılarının "Netanyahu yönetiminin haberi olmadan gerçekleşmiş olamayacağını" savundu.

Joseph, daha önce İsrail'i ziyaret ettiğine ve güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğuna dikkati çekti.

7 Ekim 2023 öncesi Hamas'ın tünellerde değil herkesin görebileceği açık alanlarda tatbikat yaptığını belirten Joseph, "İsraillilerin bir saldırının geleceğini bilmemesinin imkanı yoktu." görüşünü paylaştı.

“İsrail'e para ve silah göndermek giderek daha fazla tepki çekiyor”

Joseph, "Netanyahu'nun saldırılar konusunda uyarıldığı ve hiçbir şey yapmadığına dair" haberlerin yapıldığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BBC ve diğer yayın organları, saldırıdan sadece 5 gün sonra Mısırlıların Netanyahu'ya önceden bir uyarı gönderdiğini bildirmişti. Şimdi biliyoruz ki bu uyarı, saldırıdan bir haftadan fazla bir süre önce yapılmıştı. Bu da yetmezmiş gibi, İsrail merkezli bir haber kuruluşu olan Haaretz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Eylül 2023'te Netanyahu'yu saldırı konusunda uyardığını ortaya çıkardı."

Netanyahu'nun 7 Ekim'deki istihbari başarısızlığıyla ilgili hiçbir zaman hesap vermemesini "şaşırtıcı" bulan Joseph, özellikle ABD tarafından hesap verme mekanizmasının işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Joseph, bu konuda "İsrail'e para ve silah göndermek, siyasi yelpazenin her iki tarafında da giderek daha fazla tepki çekiyor. Birçok kişi, İran'daki mevcut savaşın Netanyahu'nun emriyle ve Beyaz Saray Durum Odası'nda Başkan Trump'a yaptığı PowerPoint sunumuyla başladığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Joseph, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi, Gazze saldırısı ve İran Savaşı üzerinden seçmenleri konsolide etmeye çalıştığının altını çizdi.

İsrail eski Şabak Direktörü, 7 Ekim nedeniyle kendisini suçlayan Netanyahu'ya dava açacağını duyurdu

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim öncesinde Mısır'ın Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı kendisini uyardığına ilişkin iddiaları bir kez daha reddederek bu konuyu dile getirenlere hakaret davası açılması talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet eski Direktörü Ronen Bar'ın başarısızlıklarının kendi üzerine atıldığını ileri süren Netanyahu, Bar'ın kendisini arayıp bilgilendirmediğini, acil durum ekiplerini ve bölgedeki İsrail ordusu birliklerini uyarmadığını iddia ederek haberlerin arkasında seçimler öncesi siyasi rakipleri ve Filistin devletini kurmak isteyen yabancı devletlerin olduğunu savundu.

Bar, Netanyahu'ya dava açma kararı aldı

Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından eski Şabak Direktörü Bar'ın Netanyahu aleyhine hakaret davası açmayı planladığı duyuruldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ofisi tarafından adına yapılan açıklamada Bar, "7 Ekim'den önce Netanyahu'ya sunulan bilgilerle ilgili kanıt ve belgelerin açıklanmasını" da talep etti.

"Netanyahu'nun gerçeklikle bağını yitirdiği", eski Şabak Direktörü'ne karşı sınır tanımayan bir iftira kampanyası başlattığı belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın üç yıl boyunca sorumluluğu reddederek bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasına da izin vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun şimdi de 7 Ekim'den önce aldığı uyarıları inkar ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi hem BAE hem Mısır tarafından uyarıldığı iddia edildi

İsrail'in Haaretz gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Netanyahu'yu 7 Ekim öncesinde arayarak Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı uyardığını ileri sürmüştü.

Haaretz'in ardından aynı iddialar the Atlantic, New York Times, Wall Street Journal gibi ABD merkezli basında da yer almış, sadece BAE değil, Mısır'ın da Netanyahu'yu uyardığı kaydedilmişti.

İsrail basınında ve uluslararası basında yer alan, 7 Ekim öncesinde hem BAE hem de Mısır tarafından Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı uyarıldığı haberleri, kamuoyu yoklamalarına göre kan kaybeden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde daha da zora sokmuştu.