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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Mutfakta alarm

29 Eylül 2026, Salı 18:06
Kış yaklaşırken kuraklık ve üretim kayıplarına enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerindeki artış da eklenince, ekmekten sebzeye kadar temel gıda ürünlerinde yeni fiyat artışları gündemde.

 

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde üretim ve maliyet kaynaklı baskılar yeniden gündeme geldi. Avrupa’daki kuraklık, su stresi ve aşırı hava olaylarının yanı sıra enerji, işçilik ve nakliye giderlerindeki artışın, önümüzdeki dönemde ekmekten patatese, zeytinyağından yeşil yapraklı sebzelere kadar birçok üründe fiyatları etkileyebileceği belirtiliyor.

PATATES ÜRETİMİNDE REKOLTE KAYBI BEKLENTİSİ

Avrupa ve İngiltere’de yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar, patates üretimini olumsuz etkiledi. Yurtdışı kaynaklı tarım raporlarında, bölgedeki toplam patates rekoltesinin beklentilerin yaklaşık 3,5 milyon ton altında kalabileceği tahmin ediliyor. Üretimde yaşanan kaybın kış aylarında arz üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Talebin yüksek seyretmesi halinde patates fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin görülme ihtimali artarken, ithalat ve tedarik zincirinde yaşanabilecek sorunların da fiyatlara yansıması bekleniyor.

EKMEKTE MALİYET BASKISI ARTIYOR

Cumhuriyet'in haberine göre, ekmek ve unlu mamullerde ise fiyatları yalnızca buğday üretimi belirlemiyor. Fırınların temel giderleri arasında yer alan enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerindeki küresel artışlar, üretim maliyetlerini yukarı çekiyor. Sektördeki maliyet baskısının kış aylarında raf fiyatlarına yansıması beklenirken, fırıncılık sektöründe yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER DE RİSK ALTINDA

Ispanak ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerde de hava şartları üretimi doğrudan etkiliyor. Yüksek sıcaklık ve su sıkıntısı verimi düşürürken, zararlıların neden olduğu kayıplar da üreticilerin karşılaştığı sorunlar arasında bulunuyor. Kış aylarına girilirken farklı tarım ürünlerinde yaşanan üretim kayıpları ve maliyet artışlarının, arz koşulları üzerinden market fiyatlarına yansıması bekleniyor. 

Haber Merkezi

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