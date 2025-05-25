Prof. Dr. Ahmet Battal & Akıl Misafiri #9

Günün videosu: "Cumhuriyet bize ne kazandırdı?" Bu videoda Ahmet Battal, yakın zamanda yeniden gündem olan "Cumhuriyetin ne hayrını gördük?" sorusu üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Bu bağlamda Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki uygulamaların Cumhuriyetle örtüşmediğini dolayısıyla zarara sebebiyet verdiğini ifade ederken ortak değerler üzerinden bu konuyu ele alıyor. Son olarak imtiyaz ve demokrasi kavramlarını değerlendirdiği video zayıf Cumhuriyet'in güçlendirilmesi başlığıyla son buluyor.

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