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25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Kur’ân kursları bağımlılığa karşı sahada

25 Temmuz 2026, Cumartesi 10:51
İstanbul Müftülüğünce, gençlerde bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “Bağımlılıktan uzak, hayata yakın” sloganıyla düzenlenen “Bilgilig Futbol Turnuvası”, 16 ilçeden yaz Kur’ân kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Müftülüğün Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörlüğü yürütücülüğünde Üsküdar Çengelköy Spor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Programda konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Aksoy, “Kur’ân kurslarımıza sadece Kur’ân-ı Kerîm öğretilmiyor. Aynı zamanda sporla uğraşan, sağlıklı yaşayan gençler yetişiyor.” dedi. İstanbul İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Bilgin Ekşi ise turnuvanın sporun yanı sıra bilgi ve ahlâkı merkeze alan farklı bir formatta düzenlendiğini kaydetti. 

AA

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