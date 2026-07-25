"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

F-35’ler için yeni şart - Washington S-400 şartında ısrarlı

25 Temmuz 2026, Cumartesi 00:39
Trump’ın olumlu F-35 mesajlarına rağmen ABD’nin S-400 ve Hamas vurgusu, “Yeni bir şart mı getiriliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

 ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump adına Demokrat Kongre Üyesi Wesley Bell’e Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda bilgi verdi. Mektupta, Rus S-400 probleminin çözülmediği ve Türkiye’nin F-35’e yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediği bildirildi. ‘Ankara, S-400’lere veya ilgili ekipmanlara artık sahip olmadığını ve gelecekte de benzer sistemler edinmeyeceğine ilişkin güvence vermeli’ denilen mektupta ‘Şartlar sağlanmadan Türkiye’ye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceği’ ifadeleri yer aldı.

HAMAS ÜZERİNDEN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Konuyla ilgisi olmamasına rağmen Hamas’ın Türkiye’deki varlığıyla ilgili bir iddianın da yer aldığı yazıda “Söz konusu örgütün Türkiye’deki kayıt dışı finans ağları ve ruhsatsız döviz büroları üzerinden fonlara erişmesinin ABD açısından endişe kaynağı olmaya devam ettiği” ifade edildi.  ‘Bu yasa dışı finansman akışlarını kesmeye kararlıyız’ denilen belge ile Washington bu suçlamayı doğrudan Kongre kayıtlarına taşımış oldu. Metinde ‘eylemlerinin çıkarlarına zarar verdiğini düşündüğü durumlarda ABD’nin Ankara’yı sorumlu tutacağı’ mesajı da yer aldı.Karar'ın haberine göre ABD, Türkiye’yi Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle parasını vermesine rağmen F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı bu kapsamda CAATSA yaptırımlarını uygulamıştı.

Haber Merkezi

***

Washington S-400 şartında ısrarlı

Gazeteci Cansu Çamlıbel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında F-35 konusunda verdiği olumlu mesajlara rağmen teknik açıdan herhangi bir değişiklik yaşanmadığını belirtti. Çamlıbel, zirveden 13 gün sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu’nun Kongre’ye gönderdiği mektupta, “ABD yasalarında belirtilen yasal şartlar tam olarak karşılanmadıkça Türkiye’ye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceği”nin açıkça ifade edildiğine dikkat çekti. 

Çamlıbel, mektuba göre F-35 satışı için Türkiye’nin S-400 sistemlerine artık sahip olmaması ve Rusya’dan yeni savunma ekipmanı almayacağını taahhüt etmesi gerektiğini belirterek, Washington’un S-400’lerin elden çıkarılması beklentisini sürdürdüğünü ifade etti. Daha önce S-400’lerin Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılacağı yönündeki iddiaları hatırlatan Çamlıbel, “Moskova frene sandığımızdan sert mi asıldı acaba?” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk ekmektir

    İhracatçılar: Ekonomi politikaları değişmeli

    Yoksulluk sınırı 117 bin lira

    F-35’ler için yeni şart - Washington S-400 şartında ısrarlı

    Trump’tan İbrahim Anlaşmaları dayatması

    NYT: İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti

    Dizel 80 lirayı aştı!

    NATO: Romanya'ya ait F-16 savaş uçağı İHA düşürdü

    Netanyahu Trump'la salı günü ABD'de görüşecek

    İzmit Belediye Başkanı tutuklandı - Görevinden uzaklaştırıldı

    En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

    İstanbul'a sağanak uyarısı

    ABD-West Virginia'daki sellerde 2 kişi öldü

    Yeni Parti kuruldu - Özgür Özel, CHP'den istifa etti - Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

    Dijital hayatlar ve evlilikler üzerine: Mahrem bir mektup

    İspanya'da Madrid için "acil durum" ilanı

    Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya erişimi yasaklandı - 1 Eylül'den itibaren hesap açamayacaklar

    ABD, 60 ticaret ortağına tarife uygulayacak: Türkiye de listede var!

    Guterres: Orta Doğu'daki çatışmalar "kontrolden çıktı"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk ekmektir
    Genel

    İhracatçılar: Ekonomi politikaları değişmeli
    Genel

    Yoksulluk sınırı 117 bin lira
    Genel

    F-35’ler için yeni şart - Washington S-400 şartında ısrarlı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dizel 80 lirayı aştı!
    Genel

    Trump’tan İbrahim Anlaşmaları dayatması
    Genel

    NYT: İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.