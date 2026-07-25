F-35’ler için yeni şart - Washington S-400 şartında ısrarlı

Trump’ın olumlu F-35 mesajlarına rağmen ABD’nin S-400 ve Hamas vurgusu, “Yeni bir şart mı getiriliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump adına Demokrat Kongre Üyesi Wesley Bell’e Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda bilgi verdi. Mektupta, Rus S-400 probleminin çözülmediği ve Türkiye’nin F-35’e yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediği bildirildi. ‘Ankara, S-400’lere veya ilgili ekipmanlara artık sahip olmadığını ve gelecekte de benzer sistemler edinmeyeceğine ilişkin güvence vermeli’ denilen mektupta ‘Şartlar sağlanmadan Türkiye’ye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceği’ ifadeleri yer aldı.

HAMAS ÜZERİNDEN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Konuyla ilgisi olmamasına rağmen Hamas’ın Türkiye’deki varlığıyla ilgili bir iddianın da yer aldığı yazıda “Söz konusu örgütün Türkiye’deki kayıt dışı finans ağları ve ruhsatsız döviz büroları üzerinden fonlara erişmesinin ABD açısından endişe kaynağı olmaya devam ettiği” ifade edildi. ‘Bu yasa dışı finansman akışlarını kesmeye kararlıyız’ denilen belge ile Washington bu suçlamayı doğrudan Kongre kayıtlarına taşımış oldu. Metinde ‘eylemlerinin çıkarlarına zarar verdiğini düşündüğü durumlarda ABD’nin Ankara’yı sorumlu tutacağı’ mesajı da yer aldı.Karar'ın haberine göre ABD, Türkiye’yi Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle parasını vermesine rağmen F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı bu kapsamda CAATSA yaptırımlarını uygulamıştı.

Haber Merkezi

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Washington S-400 şartında ısrarlı

Gazeteci Cansu Çamlıbel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında F-35 konusunda verdiği olumlu mesajlara rağmen teknik açıdan herhangi bir değişiklik yaşanmadığını belirtti. Çamlıbel, zirveden 13 gün sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu’nun Kongre’ye gönderdiği mektupta, “ABD yasalarında belirtilen yasal şartlar tam olarak karşılanmadıkça Türkiye’ye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceği”nin açıkça ifade edildiğine dikkat çekti.

Çamlıbel, mektuba göre F-35 satışı için Türkiye’nin S-400 sistemlerine artık sahip olmaması ve Rusya’dan yeni savunma ekipmanı almayacağını taahhüt etmesi gerektiğini belirterek, Washington’un S-400’lerin elden çıkarılması beklentisini sürdürdüğünü ifade etti. Daha önce S-400’lerin Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılacağı yönündeki iddiaları hatırlatan Çamlıbel, “Moskova frene sandığımızdan sert mi asıldı acaba?” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU