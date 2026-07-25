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25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Hukuk ekmektir

25 Temmuz 2026, Cumartesi 00:54
Hukukçu yazar Taha Akyol hukuki güvenliğin yatırımın ve refahın temeli olduğunu vurgulayarak, “Özetin özeti, hukuk ekmektir” ifadelerini kullandı.

Karar yazarı Taha Akyol, “İktidar hukuku sevmiyor” başlıklı yazısında, AKP iktidarının özellikle son on yılda “mükemmel fırtına” örneği verdiğini söyleyerek, “AK Parti’nin kuruluş belgelerinde ve Erdoğan hükümetinin ilk programlarında “Kuvvetler ayrılığı” kavramı vurgulanıyordu. Daha 17 Aralık 2004’te Türkiye “Kopenhag kriterleri”ni “yeterince karşıladığı” için tam üyelik müzakerelerinin yolu açılıyor, Türkiye’ye yatırım yağmaya başlıyordu. Son on yılda “Kuvvetler ayrılığı ayak bağı” oldu” dedi.

Hukuki güven yatırımın şartı

Akyol, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelebilmesi için hukukî güvenlik zemini oluşturmak istiyoruz… Yatırımcıyı cezbeden teşviklerdir ama onu ülkede tutan hukukî güvencedir” sözlerinin son on yılın özeti olduğunu ifade etti. “Hukuka güveni sarsan olayların yahut AYM ve AİHM kararlarının listesi buraya sığmaz” diyen Akyol, Ekopolitik adlı düşünce kuruluşunun uzmanlar tarafından hazırlanan “Ceza Hukukunun Ekonomiye Müdahalesi: Beyaz Et Soruşturması ve Kayyım Tedbiri” başlıklı 50 sayfa araştırmasının hukukî güvensizliğin sebeplerini ortaya koyduğunu söyledi.

Ekonomi sopayla düzeltilemez

Hürriyetlerin ekonomik hürriyetlerle zemin bulduğuna dikkat çeken Akyol şunları söyledi: “Sovyet ve Batı sistemleri arasında yetmiş yıllık kavganın temelinde bu konudaki felsefî ihtilâf vardı. Ekopolitik’in raporunda şu satırların altını çizdim: ‘Ekonomik özgürlükler ekonomik refahın artırılması yanında bireyin ve özel sektörün devletten bağımsız hareket alanını korur, özel mülkiyetin güvence altına alınmasına katkı sağlar ve ekonomik çoğulculuğun sürdürülmesine imkân tanır.’ İktisadî ilişkilerde de cezaî anlamda suç işlenebilir, elbette malî polis ve yargı soruşturur. Piyasa dalgalanmalarını cezaî suç, piyasa ilişkilerini de “suç örgüt” sayarsanız, bunun anlamı ekonomiyi sopayla düzeltmeye kalkmaktır.”

Güven olmayınca yatırım da olmaz

İktidarın, elindeki sopanın muazzam gücünü fark ettikçe bunu muhalefete karşı da piyasaya karşı da kullandığını söyleyen Akyol, “Raporda bunun “yatırım kararlarının ertelenmesi, risk alma iştahının azalması, yeni girişimlerin azalması, sermaye hareketlerinin yavaşlaması…” gibi sorunlar doğurduğu anlatılıyor. Durum ortada. Özetin özeti, hukuk ekmektir” dedi.

Haber Merkezi

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