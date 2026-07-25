“Doğruluk ve adaletten ayrılmayın”

111. Dönem kaymakam adaylarıyla bir araya gelen AYM Başkanı Kadir Özkaya, “Görevlerinizi yerine getirirken ‘Ülkemize ve vatandaşlarımıza ne verebilirim, nasıl daha iyi hizmet edebilirim?’ anlayışını ilke olarak benimseyin ve bu ilkeyi kendinize her gün hatırlatın.” ifadesini kullandı.

Zamanın kıymetinin bilinmesine, mesleki bilgi ve tecrübenin sürekli geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Özkaya, “Aklınızla, bilginizle, iradenizle, yetkiniz çerçevesinde hakkıyla ve adil bir şekilde yönetin. Doğruluktan ve adaletten hiçbir zaman ayrılmayın.” dedi. Haber Merkezi

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