Yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değildir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 6’ncı yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bir milletin tarihe kazınmış iradesinin ve asırlık bir emanete sadakatinin en güçlü sembollerinden biridir. (...) Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mukaddes mekândan yankılanan her tekbirin ve semaya yükselen her duanın kalpleri birleştirmesini, kardeşliği pekiştirmesini, mazlumlara umut olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.” Ayasofya yeniden ibadete açılalı 6 yıl oldu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami statüsüne kavuşmasının üzerinden 6 yıl geçti. Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020'de Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek yapının vakıf senedindeki cami vasfını esas aldı. Danıştay kararının ardından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ayasofya'nın yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. İlk cuma namazı ise 24 Temmuz 2020'de kılınarak Ayasofya yaklaşık 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. AA

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