Amasya’da sağanak ve fırtına: 41 evin çatısı uçtu

Amasya’nın Taşova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve şiddetli fırtına sebebiyle 41 evin çatısı uçtu, bir caminin minaresi kısmen yıkıldı.

Su baskınları yaşanan ilçede, ağaçlar devrildi ve bir kişi yaralandı. Kısa sürede etkisini artıran yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yollar ise ulaşıma kapandı. Sanayi Mahallesi’ndeki Aydın Çiftçi Konutları başta olmak üzere birçok noktada devrilen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düştü. İhbarların ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Amasya-Anka

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