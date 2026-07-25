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25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

13 il için "turuncu", 22 il için "sarı" kodlu uyarı!

25 Temmuz 2026, Cumartesi 20:41
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 35 il için olumsuz hava şartlarına yönelik dikkatli olunması uyarısında bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda bugün "turuncu" ve "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Samsun, Sinop ve Ordu'nun aralarında bulunduğu 13 il için "turuncu", Ankara, İstanbul ve Konya'nın aralarında yer aldığı 22 il için "sarı" kodlu uyarı verildi.

Paylaşımda, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde sürdürüldüğü bildirildi.

18 bin 705 personel görev alıyor

Meteorolojik uyarı verilen illerde, yürütülen çalışmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapıldığı belirtilen paylaşımda, söz konusu illerde ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 bin 705 personelin, 8 bin 696 aracın 7/24 esasına göre görev aldığı ifade edildi.

An itibarıyla 514 ihbarın alındığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tüm ihbarlara TAMP kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."

AA

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