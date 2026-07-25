e-Ticarette yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye girecek

Tüketicileri haksız ticari uygulamalara ve yapay zekayla oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dolayısıyla 1 Ağustos itibarıyla e-ticaret sektöründe yeni düzenlemelerin uygulamaya alınacağını söyledi.

Çevikoğlu, "Düzenlemeyle e-ticaret sektöründe dijital pazarlama, yapay zeka, sosyal medya etkileyicileri (influencer), indirimli satışlar ve çevresel beyanlar gibi birçok alanda önemli yeni kurallar getirildi." dedi.

e-Ticarette dünyada rekabet şartlarının değiştiğine dikkati çeken Çevikoğlu, Türkiye'nin rekabet gücünü korumak için yönetmeliklerle yapılan düzenlemelerin yanı sıra Elektronik Ticaret Kanunu'nun da güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Çevikoğlu, küresel e-ticaret sektöründe rekabet avantajı sağlamak ve pastadan daha çok pay almak için yasa değişikliğinin gündeme gelmesini beklediklerine işaret ederek, bu anlamda 1 Ağustos'un dönüşüm süreci için milat olmasını umduklarını dile getirdi.

Söz konusu düzenlemenin dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunmasını sağladığını vurgulayan Çevikoğlu, hedefli reklamcılıktan yapay zekayla oluşturulan reklamlara, sosyal medya içerik üreticileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildiğini anlattı.

Çevikoğlu, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verilerinin analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel reklam içeriklerinin sunulduğu hedefli reklamcılık uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

⁠"Koşullu satış reklamları, indirimli satış reklamları kurallarına tabi olacak"

Tüketicilere indirim veya başka bir avantaj sağlayan kampanyaların belirli koşullara bağlandığı reklamların artık indirimli satış reklamlarına uygulanan kurallara tabi olacağı bilgisini veren Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Böylece tüketicilerin kampanyaların kapsamı ve sağlanan avantajlar konusunda daha açık ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor. İndirimli satış reklamlarında, indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Aynı zamanda, sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında, herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Söz konusu düzenlemelerin, dijital reklamcılık alanında şeffaflığın artırılmasına, tüketicilerin korunmasına ve sektörde adil rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Çevikoğlu, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının genişletildiğine dikkati çekerek, yasa dışı şans oyunlarının da yasak kapsamına alındığını, söz konusu düzenlemelerle tüketicilerin daha etkin korunmasının sağlanacağını bildirdi.

"Yapay zeka uygulaması anlaşılır ve ayırt edilebilir olacak"

Tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklam ve ticari uygulamalara karşı yoğun ve yaygın denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, "Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zekayla oluşturulan reklamlara getirilen düzenlemeye ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde, bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesinin zorunlu tutulduğunu kaydetti.

Çevikoğlu, 1 Ağustos'tan itibaren e-ticaret sektöründe yeni uygulamaların devreye gireceğinin altını çizdi.