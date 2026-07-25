Trump’tan İbrahim Anlaşmaları dayatması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ve nükleer işbirliğini hedefleyen “123 Anlaşması”na ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı “ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan sivil nükleer anlaşma (malzeme zenginleştirmesi olmayacak) onaylanacak, ancak (bu durum) Suudi Arabistan’ın çok saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları’na katılmasına bağlı” ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında sivil nükleer anlaşma kapsamında “malzeme zenginleştirmesi olmayacağını”, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) örneğinde olduğu gibi sadece askerî olmayan kullanımları içereceğini vurguladı. Ankara - aa

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İşgalci israil’den ABD’ye destek

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik ortak askerî harekatının ardından bölgede yeni diplomatik fırsatlar doğduğunu savunarak, Suudi Arabistan’ın İbrahim (Abraham) Anlaşmaları’na katılımının Orta Doğu’da barış açısından “tarihî bir atılım” olacağını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tahran’daki soykırımcı rejime karşı ABD ve İsrail’in ortak askerî harekatı ile İsrail’in, İran’ın terör eksenini ezmesi, barış çemberini genişletme imkanı sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılımına ilişkin değerlendirmesine de atıfta bulunularak, “ABD Başkanı Donald Trump’ın dediği gibi, ‘Suudi Arabistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılması, Orta Doğu’da barış için tarihî bir atılım olurdu’” denildi.

Ankara - Anka