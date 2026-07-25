Ankara'da otomobil çöken yola düştü

Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle araçlar sürüklendi, bir otomobil çöken yola düştü. İstanbul'un bazı bölgelerinde de sağanak etkili oldu.

Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış sebebiyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Otomobil sağanak sebebiyle çöken yola düştü Bir otomobil ise Mamak'ta Mutlu Caddesi'nde sağanak sebebiyle çöken yola düştü. Öte yandan, yine Mamak'ta bulunan İmam Alim Sultan Caddesi'nde sağanak sebebiyle asfaltta hasar meydana geldi. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. AA

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