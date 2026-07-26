Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Kâfirler,) o günahın azâbı içinde ebedî olarak kalacaklardır. Kıyamet gününde ne kötü bir yüktür o! Tâhâ Sûresi: 101 HADİS: Geveze, hayasız ve cimri olması kişiye kötülük olarak yeter. Camiü’s-Sağir, No: 2986

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