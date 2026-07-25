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25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Yoksulluk sınırı 117 bin lira

25 Temmuz 2026, Cumartesi 00:52
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Temmuz ayı Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması’na göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 216 liraya, yoksulluk sınırı ise 117 bin 336 liraya yükseldi.

Son bir yılda açlık sınırındaki artış 10 bin 546 lira, gıda dışı harcamalardaki artış 21 bin 448 lira, yoksulluk sınırındaki artış ise 31 bin 992 lira olarak hesaplandı. Raporda, 28 bin 75 lira seviyesindeki asgarî ücretin açlık sınırının 10 bin 141 lira gerisinde kaldığı belirtildi. Temmuz ayında 23 bin 552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının da açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi. Araştırmada, yılın ikinci yarısında artırılmayan asgarî ücretin Temmuz ayı açlık sınırını karşılayabilmesi için en az yüzde 36,1 oranında artırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca dört asgarî ücretle geçinen bir ailenin toplam gelirinin dahi yoksulluk sınırının 5 bin 36 lira altında kaldığı, en düşük emekli aylığının ise yalnızca 18 günlük beslenme giderini karşılayabildiği kaydedildi.

Haber Mekrezi

 

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