NYT: İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti

New York Times’ın İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran yönetimi ABD tarafından hazırlanan ve Irak Başbakanı Ali el-Zeydi aracılığıyla iletilen ateşkes teklifini reddetti.

Haberde, teklifin Perşembe günü Tahran’a ulaştırıldığı belirtilirken, anlaşmanın ayrıntıları paylaşılmadı. İranlı yetkililer ise Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunu çözümsüz bırakan geçici bir anlaşmaya sıcak bakmadıklarını ifade etti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı.

Söz konusu gelişme, ABD ile İran arasında yaklaşık iki haftadır karşılıklı saldırıların devam ettiği bir dönemde yaşandı. Habere göre İran, yeniden uygulamaya konulan ABD deniz ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri hedef almayı ve Orta Doğu’daki ABD unsurlarına yönelik saldırıları sürdürürken, ABD de İran’daki askerî üsler ve altyapı tesislerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

