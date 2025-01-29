Filistin'de Çare Müsbet Hareket - 2

Caner Kutlu, İslam Yaşar & XYZ Din - Bilim - Sanat #5

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde misafir İslam Yaşar. 'Kudüs: Herkesin Davası' konulu videomuzun ikinci bölümü şimdi yayında. Yeni bölümde, Üstad Bediüzzaman'ın İslamî hareket tarzı olarak ders verdiği 'müsbet hareket'in mevcut Filistin meselesinin çözümü olacağını tarihî örnekler üzerinden konuştuk. Yakın zamanda 'Kudüs Dâvâsı Filistin Meselesi' adlı kitabı yayınlanan İslam Yaşar'ın bu konudaki fikirlerinden istifade ettik ve sizin de istifadenize sunuyoruz. İyi seyirler. İslam Yaşar'ın son kitabı 'Kudüs Dâvâsı Filistin Meselesi'ne ulaşmak için tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/islam-yasar/kudus-davasi-filistin-meselesi-8993

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