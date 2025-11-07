"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Doğu ve Güneydoğu meselesi Diyarbakır’da konuşulacak

07 Kasım 2025, Cuma 01:56
Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Diyarbakır’da düzenlenen programda, “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” konuşulacak.

Diyarbakır’da çözüm arayışları
DİZİ-ARAŞTIRMA-İNCELEME: TERÖRE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI - İÇ VE DIŞ UNSURLARIN ZORLAMASI

Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Diyarbakır’da, “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” ana başlığı altında iki gün sürecek akademik bir program gerçekleştirilecek.

Programda son günlerin güncel tartışma konusu olan “Terörsüz Türkiye” bağlamında ele alınan yeni süreçle ilgili gelişmeler değerlendirilecek. 

Masa çalışmaları gerçekleştirilecek

İki günlük programın birinci gününde (8 Kasım Cumartesi), kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştirilecek olan masa çalışmaları oturumlarına otuza yakın akademisyen, araştırmacı yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılması bekleniyor.

Konunun birçok yönüyle değerlendirileceği bu oturumlardan çıkan sonuç ve değerlendirmeler 9 Kasım Pazar günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 13.30’da başlayacak olan kapanış oturumunda kamuoyu ile paylaşılacak.

Yeni Asya TV’de canlı olarak yayınlanacak

Açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in yapacağı panelde M. Galip Ensarioğlu, M. Emin Ekmen, Felat Bozarslan, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Doç. Dr. Osman Özkul, Doç. Dr. Veysel Kasar, Doç. Dr. Abdulnasır Yiner ve Dr. Ömer Ergün konuşmacı olarak yer alacak.

Panel, Yeni Asya TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

