Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi | PANEL

'Tarihî, hukukî ve vicdanî yönleriyle Filistin Meselesi' konulu 28 Eylül pazar günü saat 11.30'da başlayacak olan programın canlı yayınına davetlisiniz.

Okunma Sayısı: 68

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.