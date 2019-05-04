Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Mersin'e gitmekte olan M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları bulundukları yerden kurtararak ambulanslara taşıdı. Kazada iki kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekipler, kazada ölen kişilerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Birimi morguna kaldırıldı. AA

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