Deniz taksiler çürümeye bırakıldı

İstanbul’da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.

Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı. Sputnik’deki habere göre deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı’nın Yediemin otoparkına götürüldü. Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyir edemeyecek durumda. Kaderine terk edilen, paslanmaya yüz tutmuş 13 deniz taksinin oluşturduğu deniz taksi mezarlığı havadan görüntülendi. İstanbul deniz taksi projesi 2012 yılında, ‘Jet Fadıl’ olarak da bilinen Fadıl Akgündüz’e devredildi. Akgündüz yönetiminde bir süre işletilmeye devam eden taksiler daha sonra çalıştırılmadı.

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