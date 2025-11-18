Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda hasar oluştu. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.