Gaz bulmasaydık ne yapardık!

Aksaray’da elektrik ve doğalgaza gelen zamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Daha kış gelmeden yakacakları kalorifer ve kullanacakları elektriğin hesabını yapan vatandaşlar ödedikleri faturaları açıklayıp, hükümetin Karadeniz’deki doğalgaz müjdesini eleştirdi.

Ev ve iş yerlerinde yüksek maliyetlerle elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen vatandaşlar, “Vallahi iyi ki gaz bulduk yani bulmasaydık ne yapardık bilmiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Aksaraylı İrfan Siyah, “Zaten hayat pahalı hemşehrim yani yetişemiyoruz. Her gün üstüne bir de zam geliyor. Evet, her gün zam geliyor. Ben zaten emekliyim yani emekli olarak şu an çalıştığım halde geçinemiyorum. Elektrik 225 lira geldi. Su 84 lira geldi. Doğal gaz da zaten sadece mutfakta kullandığımız için 145 lira geldi. Hayat pahalı başka da bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim?” dedi. Yüksel Türk, “Vallahi Allah bu millete acısın. Yani gelir seviyesi olarak ortalamanın üzerindeyiz. Ama yine de zor günlerin beklediğini düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Eve 600 lira gelmişti. En son doğalgaz faturamız geçen yıl en fazla ödediğimiz bin 300 liraydı. Her halde bu yılda 2 bin lirayı bulur diye düşünüyoruz. Vallahi iyi ki gaz bulduk yani bulmasaydık ne yapardık bilmiyorum! İyi ki tarım ülkesiyiz ne yapardık bilmiyoruz” dedi.

Aksaray - anka