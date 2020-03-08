Gıda ile ilgili şikayetler için WhatsApp hattı açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP Bergama İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gıda güvenliğini çok önem verdiklerini belirtti. Gıda güvenliği konusunda şikayetlerin "Alo 174 Gıda Hattı"na yapılabildiğini hatırlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Tüm vatandaşlarımız bir telefonla arayıp şikayette bulunabiliyorlar. Biz şikayet ettikleri gıdalardan numuneler alıp sonuçlandırıp 2 gün içinde onlara geri dönüş yapıyorduk. Bilgi ve iletişim çağındayız. Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir sevris daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz. Bu gerek marketlerde olsun, herhangi bir vatandaşımızın ne şikayeti varsa bu numara üzerinden iletebilir. Biz gerekli incelemeleri yapıp cevap veriyor olacağız." AA

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