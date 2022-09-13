'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını

Giresun’un Dereli ilçesinde mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan Göksu travertenlerini iki ayda 60 bini aşkın kişi gezdi.

Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde bulunan Göksu travertenlerinde 2020 yılında Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturuldu. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteklediği proje kapsamındaki çalışmaların ardından Giresun Valisi Enver Ünlü’nün gayretleriyle travertenler bu sezon 7 Temmuz’da ziyarete açıldı. Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında bulunan travertenler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. AA

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