"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hatay’daki Suriyeli sayısı açıklananın iki katı

05 Aralık 2022, Pazartesi 20:21
Belediye başkanı Savaş, “şehirde yaşayan Suriyeli sayısı resmi açıklanan 433 BİN verinin İKİ KATI KADAR” dedi.

Suriye’deki iç savaş sonrası göçün en yoğun olduğu illerin başında gelen Hatay’ın Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hizmetleri biz bu kardeşlerimize de yaparken İller Bankası’ndan vergilerden gelen paylar sıfır” dedi. Savaş, T24’ten Eray Görgülü’nün sorularını cevapladı. Savaş, “Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamlarına göre Türkiye genelinde 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Hatay’da ise bu sayı yine resmi verilere göre 433 bin civarında. Gerçekten açıklandığı gibi mi? Size göre Hatay’da kaç Suriyeli yaşıyor?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Üç dönemdir büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Bir şehirde insan sayısını ölçmek sadece kapı kapı dolaşıp, evde kaç kişi var demekten ziyade şöyle bakıyoruz. Ürettiği çöpe bakarız. Kişi başına üretilen çöp bellidir. Ürettiği atık suya bakarız, kirli suya bakarız. Bir de tükettiği, bizim vermiş olduğumuz içme ve kullanma suyuna bakarız. Buna baktığınız zaman çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Hatay’daki Suriyeli sayısını açıklananın en az iki katı gibi düşünebilirsiniz.”

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanı vicdan kurtarıyor

    Zincir marketlerde denetimi yapıldı

    Hindistan’ın başkentinde gündem ''hava kirliliği''

    'Yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız'

    Hazar Denizi kıyısındaki fok ölümleri endişelendiriyor

    Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 11 kişi yaralandı

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    Sıfır ÖTV senaryosu

    Gözler kasım ayı enflasyon verilerinde

    Fransa, rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi

    Endonezya'da alarm durumu devam ediyor

    İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

    Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

    Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

    Tesla, Çin'deki 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

    Kahve lüks oldu

    Düzce'de eğitime yarın yeniden başlıyor

    Tahıl koridoruyla 13 milyon ton tahıl taşındı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”
    M. Said ZEKİ

    Kıyamet öncesi tuhaf zamanlar...
    Genel

    Sıfır ÖTV senaryosu
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin hakikî saadeti Kur’ân’a ittiba ile mümkün
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin hedefi iktidardan öte, demokrasidir…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hata ve kusurlarını itiraf edenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.