Hatay’daki Suriyeli sayısı açıklananın iki katı

Belediye başkanı Savaş, “şehirde yaşayan Suriyeli sayısı resmi açıklanan 433 BİN verinin İKİ KATI KADAR” dedi.

Suriye’deki iç savaş sonrası göçün en yoğun olduğu illerin başında gelen Hatay’ın Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hizmetleri biz bu kardeşlerimize de yaparken İller Bankası’ndan vergilerden gelen paylar sıfır” dedi. Savaş, T24’ten Eray Görgülü’nün sorularını cevapladı. Savaş, “Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamlarına göre Türkiye genelinde 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Hatay’da ise bu sayı yine resmi verilere göre 433 bin civarında. Gerçekten açıklandığı gibi mi? Size göre Hatay’da kaç Suriyeli yaşıyor?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Üç dönemdir büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Bir şehirde insan sayısını ölçmek sadece kapı kapı dolaşıp, evde kaç kişi var demekten ziyade şöyle bakıyoruz. Ürettiği çöpe bakarız. Kişi başına üretilen çöp bellidir. Ürettiği atık suya bakarız, kirli suya bakarız. Bir de tükettiği, bizim vermiş olduğumuz içme ve kullanma suyuna bakarız. Buna baktığınız zaman çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Hatay’daki Suriyeli sayısını açıklananın en az iki katı gibi düşünebilirsiniz.”