Hava kirliliği erken ölüm sebebi

Avrupa Çevre Ajansı’nın raporuna göre, hava kirliliği yılda 400 binden fazla kişinin erken ölümüne yol açıyor.

7 Eylül, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Mavi Gökyüzü için Temiz Hava Günü” ilân edildi ve BM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 81 ilden üst düzeyde katılımla Türkiye ve dünya genelinde ilk kez kutlandı. Bianet’in haberine göre, 7 Eylül “Temiz Hava Günü”nün önemine vurgu yapmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 81 ilin Çevre Müdürlükleri’nin katılımıyla geniş tabanlı Temiz Hava Özel Oturumu düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, oturumda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının bütün dünyada temiz havanın önemini gösterdiğini ifade ederek bu konuda farkındalık oluşturulması bakımından Birleşmiş Milletler’in bu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hiçbir şey soluk almaktan değerli olamaz

AB çapında bir yılda felç, astım ve bronşit gibi hastalıklarla karşı karşıya kalan yaklaşık 6.5 milyon kişinin bu sorunlarının temelinde hava kirliliğinin yattığını ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şunları söyledi: “Her yıl hava kirliliğiyle bağlantılı sebepler dolayısıyla, 400.000’den fazla insanın yaşama süresi kısalmaktadır. Ne var ki hiçbir şey soluk alıp vermekten daha değerli olamaz.” UNEP Avrupa Direktörü Bruno Pozzi de insan sağlığı için en büyük çevresel riskin hava kirliliği olduğunu belirterek, “Hava kirliliği, önemli bir çevresel bir sorun olmakla beraber, insan sağlığı ve ekonomiye de büyük bir zarar veriyor” dedi.



Yılda 400 bin kişi ölüyor

Avrupa Çevre Ajansı’nın raporu, hava ve gürültü kirliliğinin insan sağlığını tehdit eden başlıca faktörler olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, hava kirliliği yılda 400 binden fazla kişinin erken ölümüne yol açıyor. DW’nin haberine göre, raporda, hava kirliliğinin insan sağlığı için en büyük tehdit olduğuna dikkat çekildi. Buna göre, gürültü kirliliğine bağlı sebeplerle yılda yaklaşık 12 bin erken ölüm vak’ası kaydedildi. Avrupa Çevre Ajansı’nın raporu ayrıca, AB’de kaydedilen her sekiz ölümden birinin çevre kirliliği ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.