Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gökle yer arasında Allah’ın hükmüne boyun eğerek uçan kuşları görmezler mi? Onları havada tutan, Allah’tan başkası değildir. Nahl Suresi: 79 HADİS: İnsanların elindeki şeylere karşı bir beklenti içerisinde olma. Açgözlülükten sakın. Çünkü bu peşin bir fakirliktir. Camiü’s-Sağir, No: 2666

