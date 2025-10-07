Kocaeli 15. Kitap Fuarı kapılarını açtı: Okuyucu kitapla buluştu

Yeni Asya Neşriyat, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarlarından Kocaeli Kitap Fuarı’nda yoğun ilgiyle kitapseverlerle buluştu.

yeniasyakitap.com sitesini incelemek için tıklayınız

İstanbul - Ali Dönmez

Fotoğraflar: Süleyman Alp Özcan - Erhan Akkaya

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kapılarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasıyla düzenlenen fuar, edebiyat, düşünce ve kültür dünyasından yüzlerce yayınevi ve yazarı kitapseverlerle bir araya getiriyor.

Yeni Asya Neşriyat B207 numaralı stantta

Yeni Asya Neşriyat, B Salonu 207 numaralı stantta ziyaretçilerini karşılıyor. Fuarın ilk Pazar günü, İlâhiyatçı Yazar Mehmet Ali Kaya Yeni Asya Neşriyat standında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Kaya, Risale-i Nur Külliyatı’na olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, fuar vesilesiyle okuyucularla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni Asya Neşriyat standını ayrıca gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel ile Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın da ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldılar.

Risale-i Nur eserlerine büyük ilgi

Fuarın ilk gününden itibaren Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Pek çok genç ve akademisyen, standı ziyaret ederek Risale-i Nur eserlerinin hem imanî, hem de fikrî yönünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Görevliler, Risalelerin özellikle genç nesillerde yeniden bir merak ve farkındalık oluşturduğunu, fuar boyunca “Küçük Sözler,” “Gençlik Rehberi” ve “Sözler” gibi temel eserlerin en çok talep gören kitaplar arasında yer aldığını ifade ettiler. Bu ilgi, Risale-i Nur’un toplumun her kesiminde manevî bir rehber ve fikir kaynağı olmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Yeni imza günleri 11 ve 12 Ekim’de

Fuar boyunca Yeni Asya Neşriyat yazarları okurlarıyla buluşmaya devam edecek.

11 Ekim Cumartesi günü ilahiyatçı yazar Süleyman Kösmene, 12 Ekim Pazar günü ise edebiyatçı- yazar İslâm Yaşar, okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak. Kocaeli Kitap Fuarı, binlerce okuyucuyu yayınevleriyle buluştururken, kitap ve kültür dünyasının nabzını da tutmaya devam ediyor.

Yeni Asya Neşriyat olarak bütün kitapseverleri B207 numaralı standımıza davet ediyor, bu güzel kültür şöleninde buluşmayı diliyoruz.