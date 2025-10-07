"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Kocaeli 15. Kitap Fuarı kapılarını açtı: Okuyucu kitapla buluştu

07 Ekim 2025, Salı 02:59
Yeni Asya Neşriyat, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarlarından Kocaeli Kitap Fuarı’nda yoğun ilgiyle kitapseverlerle buluştu.

yeniasyakitap.com sitesini incelemek için tıklayınız

İstanbul - Ali Dönmez
Fotoğraflar: Süleyman Alp Özcan - Erhan Akkaya

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kapılarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasıyla düzenlenen fuar, edebiyat, düşünce ve kültür dünyasından yüzlerce yayınevi ve yazarı kitapseverlerle bir araya getiriyor.

Yeni Asya Neşriyat B207 numaralı stantta

Yeni Asya Neşriyat, B Salonu 207 numaralı stantta ziyaretçilerini karşılıyor. Fuarın ilk Pazar günü, İlâhiyatçı Yazar Mehmet Ali Kaya Yeni Asya Neşriyat standında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Kaya, Risale-i Nur Külliyatı’na olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, fuar vesilesiyle okuyucularla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni Asya Neşriyat standını ayrıca gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel ile Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın da ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldılar.

Risale-i Nur eserlerine büyük ilgi

Fuarın ilk gününden itibaren Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Pek çok genç ve akademisyen, standı ziyaret ederek Risale-i Nur eserlerinin hem imanî, hem de fikrî yönünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Görevliler, Risalelerin özellikle genç nesillerde yeniden bir merak ve farkındalık oluşturduğunu, fuar boyunca “Küçük Sözler,” “Gençlik Rehberi” ve “Sözler” gibi temel eserlerin en çok talep gören kitaplar arasında yer aldığını ifade ettiler. Bu ilgi, Risale-i Nur’un toplumun her kesiminde manevî bir rehber ve fikir kaynağı olmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Yeni imza günleri 11 ve 12 Ekim’de

Fuar boyunca Yeni Asya Neşriyat yazarları okurlarıyla buluşmaya devam edecek.

11 Ekim Cumartesi günü ilahiyatçı yazar Süleyman Kösmene, 12 Ekim Pazar günü ise edebiyatçı- yazar İslâm Yaşar, okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak. Kocaeli Kitap Fuarı, binlerce okuyucuyu yayınevleriyle buluştururken, kitap ve kültür dünyasının nabzını da tutmaya devam ediyor.

Yeni Asya Neşriyat olarak bütün kitapseverleri B207 numaralı standımıza davet ediyor, bu güzel kültür şöleninde buluşmayı diliyoruz.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Öğretmenlik mesleğinin itibarı zedeleniyor

    İran, 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı

    Ailelere çok iş düşüyor - Yetişkinler de telefon bağımlısı

    Müküslü (Mıks) Hamza

    Deccal Arabistan’da mı çıkacak?

    İmamoğlu: Adil olmayan barış kalıcı olamaz

    İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak uyarısı

    Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti

    Everest Dağı'nda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

    '10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı hedefliyoruz'

    Mossad'a casusluk soruşturmasında 2 zanlıya tutuklama talebi

    Ankara-Mamak'ta yük asansörü ikiye ayrıldı: 12. kattan düşen 2 işçi öldü

    Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur iskeleye çarptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar
    Genel

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    Genel

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'
    Genel

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!
    Genel

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!
    Genel

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    FIFA'dan Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı
    Genel

    Uysal, Yeni Asya Standını ziyaret etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.